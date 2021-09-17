Названы страны, в которых сегодня COVID-19 заражается наибольшее число отдыхающих 17.09.2021, 15:14

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Данные озвучило Немецкое радио.

"Для многих немцев летний отпуск закончился - некоторые провели его за границей. Институт Роберта Коха (RKI) подытожил данные о том, сколько людей заразились во время отпуска коронавирусом", - сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau (перевод — inopressa.ru).

"Среди в общей сложности 87 572 случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных RKI за последние четыре недели, большинство заражений, судя по предоставленным данным, произошли в Германии. При этом в 26 218 случаях люди указали в качестве места заражения другие страны. Согласно данным RKI, большинство заражений в настоящее время происходит в балканских странах: чаще всего в качестве страны заражения заболевшие указывали Турцию, всего в стране заразились 6 087 отдыхающих. Косово находится на втором месте, на эту страну приходится 5 713 случаев заражения. Хорватия заняла третье место, о заражении коронавирусом в этой стране сообщили 2 475 человек. Классические места отдыха, такие как Италия или Греция, также вошли в десятку наиболее часто упоминаемых стран. При этом, например, Испания, которой пришлось бороться с высокими показателями заболеваемости, но которую, тем не менее, посетили многие немецкие туристы, похоже, играет незначительную роль в распространении заболевания", - говорится в публикации.

"В целом, доля зарегистрированных новых случаев заражения, произошедших за рубежом, в последние недели снизилась до 17%. Две недели назад этот показатель составлял еще 27%. Однако более подробной информации о том, ездили ли заразившиеся люди за границу в отпуск, к родственникам или по работе, нет. Кроме того, по большинству зарегистрированных случаев нет данных о том, где именно произошло заражение. Также в 49% случаев, зарегистрированных за последние четыре недели, не было указано предполагаемой страны заражения, поэтому имеющаяся информация дает лишь неполную картину", - отмечает Frankfurter Rundschau.

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