Пора забрать свою свободу из синих лап
- Телеграм-канал «Баста!»
- 18.09.2021, 8:10
Стачке быть!
Друзья, вам не нужно ждать, что кто-то вас освободит. Вы должны забрать свою свободу из синих лап.
Не надо ждать "лидеров", не надо ждать, что кто-то начнет первый, а вы подтянетесь. Не надо ждать, что кто-то принесет вам документ на пять страниц с "гарантиями". Не ищите оправданий бездействию, их нет.
Каждый из нас должен встать плечом к плечу и бороться! Бороться за свободу. Ждать нельзя. Ведь с каждым днем синепалый сходит с ума все больше. Никто из нас не хочет, чтобы новое поколение белорусов росло при оголтелых идеологах и размахивало дубинками на классном часу. Значит пора это прекратить!
Чтобы бороться, не нужно никаких условий или приглашений, нужно только желание победить.
Стачке быть!
Телеграм-канал «Баста!»