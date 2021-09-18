Пора забрать свою свободу из синих лап Телеграм-канал «Баста!»

18.09.2021, 8:10

Фото: ТАСС

Стачке быть!

Друзья, вам не нужно ждать, что кто-то вас освободит. Вы должны забрать свою свободу из синих лап.

Не надо ждать "лидеров", не надо ждать, что кто-то начнет первый, а вы подтянетесь. Не надо ждать, что кто-то принесет вам документ на пять страниц с "гарантиями". Не ищите оправданий бездействию, их нет.

Каждый из нас должен встать плечом к плечу и бороться! Бороться за свободу. Ждать нельзя. Ведь с каждым днем синепалый сходит с ума все больше. Никто из нас не хочет, чтобы новое поколение белорусов росло при оголтелых идеологах и размахивало дубинками на классном часу. Значит пора это прекратить!

Чтобы бороться, не нужно никаких условий или приглашений, нужно только желание победить.

Стачке быть!

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