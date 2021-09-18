В Германии намерены создать силы быстрого реагирования Европы 18.09.2021, 12:32

1,246

План будет готов до конца октября этого года.

Минобороны Германии до конца октября 2021 года предложит план по созданию сил быстрого реагирования для стран Европы.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

По ее словам, силы быстрого реагирования в Европе нужны, поскольку возникают ситуации, когда страны-члены НАТО имеют разные интересы.

Однако, как заверила Аннегрет Крамп-Карренбауэр, создание собственных сил быстрого реагирования в Европе не означает дистанцирование от США.

"Это не значит, что мы должны отделиться от американцев. Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами", - заявила глава Минобороны Германии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр также добавила, что раздумывала про свою отставку из-за ситуации в Афганистане, однако министр решила "продолжить борьбу", чтобы подобных инцидентов больше не повторялось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».