Большое испытание для Путина 1 Брайан Уитмор, Atlantic Council

19.09.2021, 8:19

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Что покажут выборы в Госдуму России?

Новости, появляющиеся накануне выборов в Госдуму в России, мало связаны с тем, что мы обычно понимаем под выборами. Очень мало говорят об опросах (хотя заслуживающие доверия опросы показывают, что поддержка партии Владимира Путина Единая Россия сходит на нет), и не происходит никакого обсуждения насущных вопросов, которые могут действительно волновать российских избирателей.

То, что доминирует в заголовках СМИ, говорит о многом: журналиста арестовали за пост в социальных сетях в поддержку находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального; на западные технологические компании надавили, чтобы те убрали материалы, критикующие Кремль или поддерживающие его оппонентов; Роскомнадзор блокирует сайт о выборах, спонсируемый критиком Путина Михаилом Ходорковским.

Не менее 47-ми СМИ и общественных организаций, включая ведущих независимых российских наблюдателей за выборами, были объявлены «иностранными агентами», и впервые с 1993 года ОБСЕ не направила наблюдателей на выборы 17−19 сентября из-за установленных российскими властями ограничений на наблюдение за выборами.

Между тем репрессии против оппозиционных лидеров и активистов стали настолько сильными, что многие предпочитают бежать из страны.

Если бы это были нормальные выборы в демократической стране, у Кремля были бы большие проблемы: правящая партия Единая Россия, по данным ВЦИОМ, имеет хлипкие 29% голосов по всей стране. Но партия использует свой хорошо разработанный инструментарий, чтобы получить желаемые результаты: только Единая Россия, плюс горстка других лояльных режиму партий, получит места в Госдуме, нижней палате парламента.

«Инструментарий» включает в себя блокирование партий и кандидатов, использование контролируемых государством СМИ для формирования информационной среды и так называемый админресурс, например, подвоз госслужащих на избирательные участки для голосования за тех, на кого им указали.

А если этого будет недостаточно, чиновники всегда могут прибегнуть к простому вбросу бюллетеней.

Однако, несмотря на подобные махинации, российские выборы играют важную роль в политике страны. Для Кремля — это узаконивающие ритуалы, а также проверка его способности мобилизовать население. Для оппозиции — предел напряженности для кристаллизации недовольства и несогласия.

Если Кремль может обеспечить внушительную явку и сильную победу Единой России, не прибегая к грубой фальсификации, ритуал оказывается успешным. Если нет, то он подвергает себя потенциальной опасности — как в 2011 году, когда грубо сфальсифицированные парламентские выборы вызвали массовые протесты, на которых Навальный впервые заявил о себе как национальный оппозиционный лидер.

В ходе этих выборов Навальный впервые применил раннюю версию тактики, которую его сторонники пытаются использовать сегодня: поощрять настроенных критически россиян голосовать за любую партию или кандидата, кроме Единой России. Эта тактика сработала в 2011 году, и с тех пор она превратилась в метод, названный «умным голосованием», который был успешно использован на местных и региональных выборах.

Сейчас Навальный находится в тюрьме, но движение, которое он основал, продолжает его дело, хотя все осложняет постановление московского суда в начале этого года, фактически запретившим его политическую сеть — Фонд борьбы с коррупцией.

Арестованный на прошлой неделе журналист Игорь Хорошилов был обвинен в распространении «экстремистских» символов после того, как запостил в Facebook сообщение о стратегии умного голосования Навального. Давление на западные технологические компании привело к тому, что Apple и Google вынудили удалить приложение, управляемое командой Навального, которое помечает кандидатов в районах пользователей, имеющих больше шансов победить соперников из Единой России. Буквально на этой неделе российские СМИ сообщили, что магазин приложений Apple постоянно дает сбой и доступен только через VPN.

Несмотря на давление российской власти, сторонники Навального, кажется, полны решимости разработать свою стратегию умного голосования, чтобы привести несколько десятков оппозиционных кандидатов в парламент.

Выборы на этой неделе являются последним большим испытанием для Кремля перед президентскими выборами 2024 года, на которых Путин, вероятно, будет стремиться продлить свое правление еще на два срока до 2036 года, когда ему исполнится 83. Учитывая, насколько крепко российский режим выстроен вокруг этого человека, общеизвестно, что вопрос о правопреемственности является весьма щекотливым.

Голосование также проходит в условиях двух противодействующих тенденций: Единая Россия беспрецедентно непопулярна, а режим усилил репрессии до уровня, невиданного в постсоветскую эпоху.

Мало кто сомневается в том, что при достаточной подтасовке результатов Кремль может получить желаемый результат и продолжит свой демократический фарс. Скоро мы узнаем, смогут ли свободомыслящие россияне переиграть его.

Брайан Уитмор, Atlantic Council

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