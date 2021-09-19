Как в РФ искажают результаты голосования на «выборах» в Госдуму 1 Борис Бабин, ARC

19.09.2021, 12:40

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Особенное «шоу» организовано в оккупированном Крыму.

Текущее трехдневное шоу «выборов в Государственную Думу», которые оккупанты сейчас проводят в Крыму, уже получило юридические и политические оценки, высказались решительно все – от МИД Франции до Верховной Рады и секретаря СНБО Украины. Поэтому осталось исследовать чисто практические обстоятельства этого действа, те самые «ценные кадры» и «демократические механизмы», позаимствовать которые прибыли авторитетные медработники районных больниц из Сербии и Венесуэлы. Я серьезно, это там такая сейчас мощная команда международных наблюдателей отработала. Основная специфика таких «парламентских выборов – 2021», существенно отличающая их от «предыдущих серий», это еще глубже погружение агрессором в Оруэлла. Так как сейчас вопрос ставится не в очевидных «результатах», а в массовости явления, в рамках которого процедура «волеизъявления» все больше напоминает советскую, а скорее – современную коммунистическую китайскую.

Это обсловлено тем, что «выборы» должны продемонстрировать не только «заоблачно высокий результат» партии Шойгу-Лаврова, где именно для Крыма стоит задача «сдать в закрома» минимум 70 %, а достойными поощрения для «жонглеров и художников избиркомов» будут считаться цифры выше 85 %. Но и «явку избирателей» должны нарисовать на уровне 70 %. Ибо «выборах» 2016 года оккупанты опрометчиво сосредоточились исключительно на традиционных в самой РФ вбросах и рисовании «протоколов» и получили проблему, когда крымчане, даже «добровольно-принудительно» вообще не дошли до «избирательных участков». Этот вопрос сейчас «успешно решают» за счет «электронного голосования» и через трехдневный «избирательный марафон», когда, например, в пятницу 17 сентября за «голосование» своих рабочих «отвечал головой» работодатель.

Кроме того, «выборы 2021» отличает «массовость участия кандидатов», когда при очевидном тотальном рисовании «победы партии Путина» в процессе участвуют целых 12 «политических сил». Стоит добавить, что на этот раз «смешанная модель» предполагает как четыре «мажоритарные округа» так и «региональные партийные списки», которые для полуострова сформировали все «российские политические партии». В том числе и всевозможные «демократические». Конечно же ни один из этих «списочников» ни к каким «парламентам» не дойдет, но анализ этой «политической массовки» (всего более ста «кандидатов в депутаты») стал интересным с точки зрения «социологии элит» оккупантов. Конечно же, значимую часть «списков оппозиционных сил» составляют совсем случайные персоналии, и при этом количество не-крымчан по понятным основаниям там очень высока.

Но крайне примечательно, что из этой сотни будущих фигурантов санкционного списка удалось найти целых троих крымских татар, причем один из таких «кандидатов», коммунист и бывший функционер сельсовета в Приморском Таир Абдувалиев, лидер «крымского списка» «Коммунистов России», идет на «выборы» из мира иного, поскольку он в августе умер. Другой полностью непроходной «региональный список» «Партии роста» возглавляет Гирей Бекиров, крайне интересный персонаж, специализирующийся на международной торговле двуокисью титана и возглавляющий «Ассоциацию предпринимателей Республики Крым и города Севастополя». И хотя бы виртуальные шансы получить «мандат с барского плеча» имел бы Эмиль Арпатлы, верхнее лицо «крымского списка» партии «Родина», водитель и брат целого «заместителя министра промышленной политики». Имел бы, если б его «выборы» были в самой России, где для «Родины» иногда рисуют миноритарные проходные баллы. Для Крыма у Арпатлы, который уже несколько раз «волонтерит кандидатом» по поручению брата на разных «выборах», шансов конечно же абсолютный ноль.

Я специально останавливаюсь на всех выявленных крымскотатарских «кандидатах», чтобы осветить «новую крымскую нормальность» – крымских татар, даже коллаборантов, теперь оккупанты не видят даже в роли декораций «властных кабинетов». Конечно же крымских татар, в частности и тех немногочисленных «друзей Кремля», которые восемь лет заигрывали с российскими спецслужбами, нет ни в «списках» «Единой России», ни даже в составе «республиканской и Севастопольской городской избирательных комиссий». И поэтому вместо анализа кого там нет, стоит пробежаться по тем, кто там есть.

Напомню, что как в самой РФ, так и особенно в оккупированном ею Крыму статус «депутата Госдумы» является чем-то крайне оторванным от «реальной власти», и ключевой задачей «депутату» является не столько какое-то его участие в управленческих процессах, сколько его роль высокооплачиваемого статиста, поскольку российский парламент, как общеизвестно, это не место для дискуссий.

Добавлю что одним из факторов, сделавших «токсичными» для самых оккупантов «избранных депутатами» в 2016 году Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека было то, что эти заведенные в Думу сугубо в пропагандистских целях персонажи всерьез восприняли свой «мандат» как форму «участия в крымской политике» и пробовали с ним «решать в регионе управленческие вопросы». Характерно что даже «мажоритарщики» в такой модели стали очень оторванными от своего «округа» лицами и там имеют практически нулевые «управленческие полномочия». Кто мне не верит – пусть оценит «карту избирательных округов полуострова» из которой все становится понятным. Ведь российские руководители «нарезают мажоритарку» заведомо таким путем, чтобы «округ» не имел признаков какой-либо целостной территории. Например, все три имеющиеся «19, 20 и 21 округа Республики Крым» получили в свой состав клочок центра региона, Симферополя и «сборную солянку» из территорий полуострова. Попробовать «засевать» такой «округ» либо на нем «запомниться избирателю» практически нереально. И в данной системе это верховной власти РФ и не нужно, поскольку никакой реальной связи между «избирателем и депутатом» в ее системе координат не только нет, но и не должно существовать, даже для вполне лояльных режиму деятелей.

Через «мажоритарные округа» «мандат» нарисуют нынешнему «депутату Госдумы», бывшему руководителю «Крымской правды», члену «Партии регионов» и «крымском депутату» Константину Бахареву. Два других «мажоритарщика» будут новыми, это Алексей Черняк, пока «крымский депутат», а в прошлом многолетний функционер крымской Верховной Рады, и Леонид Бабашов, также пока «крымский депутат», который до 2014 года «занимался бизнесом». Эти персоналии стали традиционным «компромиссом» между двумя «лучшими друзьями» с «руководства Крыма», Аксеновым и Константиновым и, повторюсь, их роль в «российской власти» будет прежде всего ритуальной. Они туда делегируются «высокими договаривающимися сторонами» крымской преступно-коррупционной хунты чисто по принципу «так не доставайся же ты конкуренту».

В едином севастопольском «мажоритарном округе» «мандат» получит Татьяна Лобач, построившая к 2014 году карьеру в «Партии Регионов» на уровне балаклавской районной власти. Сейчас Лобач «возглавляет» севастопольскую «фракцию» путинской партии и ее ритуальное «возвышение» к новому уровню фейковости подобно ситуации Черняка и Бабашова.

По сравнению с «мажоритаркой» очень интересной, как ни странно, стала ситуация с крымско-севастопольским «региональным партийным списком» «Единой России». Его традиционно для соответствующего шоу «возглавили» «глава Крыма» Аксенов и «губернатор Севастополя» Развожаев. Очевидно, что никакого «мандата» эти «младшие братья» Шойгу-Лаврова по итогам «посевной» не получат и передадут его «далее по шеренге».

В то же время, как указано выше, полуостров как «серая зона», с отсутствием реальной политической жизни, четким делением на крымчан и колонизаторов и отсутствием каких-либо неподконтрольных медиа и наблюдателей избран российскими властями для максимальной «накрутки голосов». И именно это среди прочего дает именно «крымскому региональному списку» большие шансы стать «мощным источником мандатов Единой России». Сейчас в нем восемь позиций, где следующий номер, кроме указанных «крестных отцов», это Михаил Шеремет, подельник Аксенова из «Русского единства» и «командующий ополчением» в 2014 году. Следующим «всадником Апокалипсиса» идет Леонид Ивлев, который в 2014-2015 годах был делегирован в Крым агрессором для «организации выборов» в качестве «председателя избирательной комиссии». Теперь же, очевидно, господин Ивлев хочет «отойти от дел» на думской синекуре.

Пятым номером записан севастопольский «регионал» Дмитрий Белик, которой сейчас уже числится «депутатом Государственной Думы». Если «математически-художественные аппетиты» «избирательных комиссий» полуострова будут «на заданном показателе» то именно эти трое «списочников» скорее всего точно «зайдут в Думу». Но если аппетиты «властителей иллюзий» достигнут более 70% для «ЕдРа», то «мандаты» может получить и «зона риска», а именно «седьмая» Лариса Мельник и «восьмой» Георгий Мурадов.

Эти личности настолько одиозны, что их «борьба за мандат» заслуживает двойной попкорн. Ведь для госпожи Мельник как для нынешней руководительницы «севастопольского отделения» «Общероссийского народного фронта», как для пожизненной «общественной активистки», как для деятеля «Украинского выбора» Медведчука накануне начала оккупации, для фигуранта скандалов с фейковым образованием в Киевском госуниверситете, и как для очевидного недорогого протеже всех спецслужб, которые только не работали в городе-герое с 1992 года, «кресло в Госдуме» становится неслыханным «подарком судьбы». В то же время для профессионального гебиста Мурадова, который с 2014 года стремился получить в РФ роль «главного в вопросе международного признания российского Крыма», перспектива сейчас получить роль «старшей думской крымской куклы», которую до этого должен был исполнять «волшебный дуэт» Руслана Бельбека и Натальи Поклонской, становится откровенным издевательством. Хуже которого может стать лишь одно – остаться вообще и без этого «мандата», да еще и в пользу Мельник, которая «неизвестно откуда взялась в последний момент».

Хотя здесь со «источником кадров» как раз все понятно и эксперты «АРК» уже писали о конкуренции групп российских спецназначенцев по освоению средств «федерального заказа» на «международное признание» покушения на аннексию. Но так как у Мурадова с этим «пока все плохо», его теперь успешно подсиживают конкуренты, и не случайно и сама Мельник в 2021 году не вылезает из российской пропаганды в частности с рассказами о «крахе« Крымской платформы »в Киеве». Так остается догадываться, не подведет Мельник в Думе того, кто ее убедительно посоветовал сейчас в «включение в список». И еще посмотрим, кому именно отдадут свои «призовые места» в Думе «глава Крыма» и «губернатор Севастополя», поскольку там не полностью автоматический переход «волшебной палочки». Поэтому «праздник демократии» оруэлловского «колхоза пресмыкающихся», в который агресор сейчас превратил Крым, продолжается.

Борис Бабин, ARC

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