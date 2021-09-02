Компания Ричарда Брэнсона отправит ВВС Италии с миссией в космос 2.09.2021, 22:02

Полет намечен на конец сентября или начало октября.

Компания Virgin Galactic, принадлежащая предпринимателю Ричарду Брэнсону, отправит ВВС Италии в космос в рамках миссии "Unity 23". Полет намечен на конец сентября или начало октября.

Об этом пишет Reuters.

Экипаж будет состоять из трех военнослужащих ВВС Италии. Во время полета они будут изучать воздействие на человеческое тело при переходе к низкой гравитации. Данные об этом помогут создать представление о будущих системах и технологиях космического туризма.

Пока Федеральное управление гражданской авиации США расследует причину отклонения траектории полета космического самолета во время полета Ричарда Брэнсона.

Полет ВВС Италии ожидается в конце сентября или в начале октября.

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