Киберпартизаны опубликовали списки доносчиков 14 20.09.2021, 9:06

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Никто не уйдет от ответа.

В рамках операции «Жара» белорусские киберпартизаны опубликовали списки доносчиков, которые помогали режиму.

«Первая партия 2842 коллаборантов, по чьим доносам людей задерживали и избивали в августе-сентябре 2020-го, уже есть на blackmap», — сообщают хакеры-патриоты.

«Не забывайте — помогая карателям вы становитесь соучастниками их преступлений и анонимными не останeтесь!» — пишут киберпартизаны.

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