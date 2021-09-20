Киберпартизаны опубликовали списки доносчиков14
- 20.09.2021, 9:06
- 26,356
Никто не уйдет от ответа.
В рамках операции «Жара» белорусские киберпартизаны опубликовали списки доносчиков, которые помогали режиму.
«Первая партия 2842 коллаборантов, по чьим доносам людей задерживали и избивали в августе-сентябре 2020-го, уже есть на blackmap», — сообщают хакеры-патриоты.
«Не забывайте — помогая карателям вы становитесь соучастниками их преступлений и анонимными не останeтесь!» — пишут киберпартизаны.