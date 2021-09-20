Где проиграла «Единая Россия»? 5 20.09.2021, 12:03

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Фото: AFP

Якутия, Коми, Хабаровск и другие.

Партия "Единая Россия", согласно предварительным данным об итогах выборов в Госдуму РФ, сохраняет в ней конституционное большинство, однако в пяти регионах она потерпела поражение, передает svoboda.org.

В Ульяновской области, Якутии, республике Коми, Ненецком автономном округе и Хабаровском крае на первое место по партийным спискам вышла КПРФ. В Хабаровском крае у "Единой России" самые низкие результаты по стране - менее 25 процентов голосов.

Практически все эти регионы в последние годы сталкивались с противостоянием активно настроенных граждан и властей - в Хабаровском крае после ареста популярного губернатора Сергея Фургала, в Коми в связи со строительством мусорного полигона Шиес, в Ненецком округе из-за планов его слияния с Архангельской областью и так далее.

Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты от "Единой России" лидируют в 195 одномандатных округах из 225. В половине из оставшихся округов лидируют представители КПРФ. Из 30 лидеров голосования, не представляющих "Единую Россию", большинство - но не все - поддержаны "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального.

Кандидаты от КПРФ побеждают в одномандатных округах, в частности, в республике Коми, в Марий Эл, в Якутии, Алтайском крае, Иркутской области, Омской области, Самарской области. "Справедливой России" -в Чувашии, Забайкальском крае, Новосибирской области, Челябинской. Все два округа в Ярославской области также за представителями "СРЗП". В Смоленской области победил представитель ЛДПР - единственный от своей партии. По одному из округов в Петербурге лидирует Оксана Дмитриева от Партии Роста.

В частности, в Коми победил эколог, местный депутат от КПРФ Олег Михайлов. Он регулярно выступал в региональном парламенте с критикой действий властей. Он один из противников строительства полигона для мусора на станции Шиес, который планировали открыть на границе Коми и Архангельской области. После начала строительства мусорного полигона он не раз требовал от парламента и экс-главы Коми Сергея Гапликова сделать заявления о недопустимости этого проекта.

По данным ЦИК на 11.45 мск, в большинстве округов Москвы по-прежнему лидируют поддержанные "Умным голосованием" кандидаты. Это самовыдвиженка Анастасия Брюханова, кандидаты от КПРФ Валерий Рашкин, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, Денис Парфёнов, Сергей Обухов, Михаил Таранцов, а также Сергей Митрохин от "Яблока". Однако, как ожидается, по итогам электронного голосования всех или почти всех этих кандидатов опередят кандидаты, поддержанные властями. Данные об электронном голосовании в Москве всё ещё не опубликованы - что вызывает у сторонников оппозиции и независимых наблюдателей подозрения в фальсификациях.

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