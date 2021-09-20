Удар по режиму Путина Иван Яковина

20.09.2021, 19:25

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Иван Яковина

Что раскачает Россию после выборов в Госдуму.

В России многие унывают по поводу того, что власть полностью украла «выборы». Но я в целом доволен результатом. Объясню, почему

То, что результат нарисуют, в общем, и так было понятно, никто в этом не сомневался. Задача была не победить на выборах (за отсутствием оных), а подорвать легитимность режима!

Для ее реализации нужно было совпадение двух условий:

Первое: как можно больше людей должны были проголосовать против Единой России, в обществе должен быть консенсус на этот счет.

Второе: фальсификации и сам факт воровства должен быть максимально наглыми и очевидными.

Первое условие получилось выполнить за счет Умного голосования. Оно действительно привлекло очень многих людей, которые сейчас горько разочарованы.

Второе условие выполнил сам Путин (или кто там сейчас за него, его самого до сих пор не показывают). Единой России за ночь очень по-воровски нарисовали как минимум 20 процентов. Я боялся, что будут рисовать меньше, так как в меньший мухлёж люди поверили бы. Но нет, власть решила не стесняться, и это очень хорошо.

Махинации и фальсификации стали видны и заметны абсолютно всем. Тактически результат голосования плохой, жаль людей, которые поверили в систему и страшно в ней разочаровались.

Но стратегически было бы хуже, если бы избиратели либо просто сидели по домам, либо поверили бы в честность режима (это могло бы случиться в случае локальной победы оппозиционеров и незначительных фальсификаций).

Сейчас же всё российское общество полностью уверено в нелегитимности Госдумы и страшно разочаровано в режиме. Я много раз говорил, и снова повторю: раскачать этот режим можно только с помощью ударов по его легитимности. Два-три оппозиционера в Думе делу не помогут.

Вот вчера и сегодня значительной доли легитимности власть лишилась. Поэтому, на мой взгляд, все не так уж и плохо. Ну а если кто-то вечером или на выходных выйдет на протест, то совсем замечательно будет.

Иван Яковина, «Новое время»

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