Россиянам осталось всего три года 3 Антон Орехъ

20.09.2021, 22:03

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Антон Орехъ

И это максимум.

Выборы – точнее то, что почему-то называется в России выборами – прошли. Генералы всегда готовятся к прошлой войне, поэтому я считаю сейчас уже нет никакого смысла мусолить это мероприятие. Как будто все предыдущие выборы были честными, а тут вдруг вас взяли и обманули. Выборы проводили не для того, чтобы вы воспользовались правом голоса, а чтобы у вас это право отнять.

Надомно, электронно, в воскресенье, в пятницу, на автобусной остановке среди грязи и луж или во дворце культуры среди хрусталя и искусственного мрамора – всё это не имеет значения. Хотя бы потому, что выборы в Думу были простой тренировкой, репетицией настоящих выборов. Которые состоятся через три года. Когда Путина снова будут выбирать на должность Путина. Вот тогда все теперешние игрища покажутся вам вечеринкой с аниматорами. Что мы видим? Реальная оппозиция разогнана по тюрьмам, эмиграциям и кухням панельных домов. Картонная оппозиция склонилась в угодливой позе. Пресса объявлена врагом народа.

У власти под ружьем сотни тысяч силовиков и все каналы пропаганды. Большинство населения покорно стоит в очередях к урнам и живет от зарплаты до зарплаты и про политику вообще не думает, потому что вот уже и гречка стала дороже ста рублей. Никаких протестов даже не предвидится. И вот при всём этом мы видим, что для натягивания совы на глобус приходится напрягать всю административную машину.

Если смонтировать видео только тех нарушений, какие попали в кадр, мы будем смотреть это кино дольше, чем Памфилова подводит итоги. Ясно, что теперешняя власть в плане экономики и уровня жизни может обеспечить только уверенное падение. И чтобы объяснить наше убогое существование, нужно будет искать всё больше и больше врагов. Придется отгородиться от внешнего мира и общаться с ним только посредством нефтяной и газовой трубы. Интернет придется оставить только свой.

Чтобы открывался один лишь браузер Роскомнадзора и по умолчанию посылал на сайт Кремля. С остатками независимых СМИ тоже придется заканчивать, придумав что-нибудь образное, сравнив их с метастазами или с одним инфицированным, который может заразить толпу. Получит по мозгам даже думская оппозиция, А то они тут решили побрыкаться. То есть даже в таком убогом виде оппозиция всё равно опасна и на месте коммунистов я бы приготовился к ребрендингу, когда однажды утром выяснится, что во главе партии стоит какой-то юноша из Администрации президента, а Зюганов отправлен на пенсию копать огород.

Через три года мы (россияне - прим.) придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом. Поэтому репрессивная передышка – если и будет – то будет недолгой и несильной. На все дела у нас в запасе три года – и это максимум.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

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