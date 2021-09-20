закрыть
20 сентября 2021, понедельник, 23:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

  • 20.09.2021, 22:12
  • 1,358
США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии

Военные полагают, что поразили цель.

Американские военные нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» и полагают, что поразили цель. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РБК.

«Сейчас я могу только сказать, что его [удар] нанесли около Идлиба в Сирии <..> Командование доложило, что это был один из лидеров «Аль-Каиды», на данный момент у меня больше нет информации», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников
Памяти белого шпица
Памяти белого шпица Ирина Халип
Стальной щит и медный таз в придачу
Стальной щит и медный таз в придачу Владимир Халип