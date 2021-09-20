США нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» в Сирии
- 20.09.2021, 22:12
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Военные полагают, что поразили цель.
Американские военные нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» и полагают, что поразили цель. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РБК.
«Сейчас я могу только сказать, что его [удар] нанесли около Идлиба в Сирии <..> Командование доложило, что это был один из лидеров «Аль-Каиды», на данный момент у меня больше нет информации», — сказал он.