Елизавета II стала прабабушкой в 12-й раз 20.09.2021, 22:45

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Британская принцесса Беатриса родила девочку.

Британская принцесса Беатриса родила девочку, 12-ю правнучку королевы Елизаветы II. Об этом сообщается на официальном сайте британской королевской семьи.

33-летняя Беатриса Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, родила дочь в субботу, 18 сентября. Девочка весом 2,77 килограмма родилась в 23:42 в больнице Лондона.

Роды прошли успешно: и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Беатриса и ее супруг, 38-летний Эдоардо Мапелли-Моцци, ждут, когда смогут познакомить старшего сына Кристофера с младшей сестрой, которая стала 11-й в линии наследования престола. Также сообщается, что прабабушка очень рада прибавлению в семье.

Принцесса тайно вышла замуж за итальянского графа Мапелли-Моцци в июле 2020 года. На скромной церемонии, прошедшей в часовне возле Виндзорского замка, присутствовали лишь королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и другие близкие родственники жениха и невесты. В мае принцесса сообщила о том, что ждет ребенка.

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