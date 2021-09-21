Режиму грозит резкое снижение доходов от транзита газа 4 21.09.2021, 10:36

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Фото: ТАСС

«Газпром» выкупил лишь треть от предлагаемой транзитной мощности газопровода «Ямал—Европа».

«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности проходящего через Беларусь газопровода «Ямал-Европа». Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь, пишет «Интерфакс».

После окончания годовой брони в сентябре 2021 года «Газпром « пока не делал дальнейших бронирований на год и квартал вперед, отмечая, что имеет краткосрочные инструменты для бронирования. Планируемое снижение транзита через Беларусь связано с быстрым пуском нового газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2», после запуска которого не нужно будет платить странам-транзитерам.

Подобные шаги «Газпрома» грозят резким снижением доходов от транзита топлива и сокращением налогов от компании «Газпром трансгаз Беларусь». Экономика Беларуси может недосчитаться сотен миллионов долларов.

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