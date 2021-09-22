«В наших требованиях: только переговоры о переходе власти, о новых президентских и парламентских выборах» 1 22.09.2021, 10:22

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В Беларуси цены растут, растут и растут.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский ответил на вопросы "Еврорадио" о подготовке общенациональной забастовки:

— Перед тем как объявить 30 августа предзабастовочное состояние и свои требования, на протяжении, наверное, семи месяцев велась работа с рабочими коллективами в стране. То есть это не спонтанное заявление. Не моя прихоть.

А это планомерная, четко проделанная работа. Которая отняла не один месяц времени. Если бы люди были готовы раньше, мы бы объявили предзабастовочное состояние раньше. То есть само по себе объявление предзабастовочного состояния — это не то что звоночек, а это прямое заявление, что мы готовы к началу забастовки.

Дылевский полагает, что подобное уже было в истории Беларуси. В стране могут возникнуть "голодные бунты", какие были в 90-х годах. Хоть ситуация в стране сейчас очень похожа, но никто крушить, громить и ломать ничего не будет.

— Я уверен, что пустой холодильник вынудит выйти на протесты, выйти в забастовки, в какие-то акции уличные, на протесты. Выйдут люди, которые сейчас находятся в стадии "моя хата с краю". Здравомыслящие люди уже понимают, что происходит в нашей стране. И уже активно закупаются продуктами впрок. Потому что продукция не дешевеет. То есть у нас еще не было такого за последний год, чтобы что-то стало дешевле. У нас цены растут, растут и растут.

В 90-х годах, в начале 90-х уже были такие голодные бунты. Мой отец был участником таких акций протеста, работая на том же тракторном заводе, что и я. Они выходили на улицы именно потому, что им нечем было кормить свою семью.

И я что-то не припомню, чтобы был разграблен хоть один магазин. Это не путь белорусов. Белорусский народ крайне миролюбивый. Все протесты в Беларуси со стороны людей, а не силового блока, были максимально мирными. И я могу с двухсотпроцентной уверенностью сказать, что никто не будет (если это не провокация) бить витрины и пытаться грабить магазины.

— Как достучаться до тех рабочих, которые после смены заливают глаза чернилами и плевать они хотели на все остальное?

— На самом деле таких работников абсолютно немного. Просто это такой стереотип о белорусском рабочем сложился, что он проходит через проходную и бежит в винно-водочный отдел. Потому что такие работники максимально ярко себя ведут. Но их меньшинство, очень мало.

Но алкоголики это и есть электорат действующей власти. Идеальная жертва пропаганды — это пьяное создание, которое только и думает, как вечером "остаканиться".

Так что я бы не брал в расчет таких людей, и нет смысла до них стучаться — это неквалифицированные кадры. Если человек действительно знает свое дело, то у такого человека банально нет времени на то, чтобы напиться и завтра ему было плохо. Человек, который действительно знает свое дело, свою работу, свой станок, никогда не позволит себе быть в таком состоянии. Потому что это мешает его умственному развитию, умственным способностям. И на таких людей я бы не обращал внимания.

— Переговоры с режимом: возможны ли они?

— Я думаю, что каждый представитель демократической оппозиции демократических сил в стране согласится и будет готов пойти на переговоры. Я тоже. Лично я считаю, что забастовка — это самый крайний метод борьбы с режимом. Я не хочу забастовку. Я не хочу останавливать производства. Это очень сильный, очень серьезный удар по экономике нашей страны. Но это единственный действенный способ показать нашу силу и серьезность наших намерений.

И если переговоры состоятся, если круглый стол между демократическими силами Республики Беларусь и действующей властью состоится, то, я думаю, благодаря этому появится какой-то шанс избежать забастовок в стране. Если мы сможем договориться. Но мы не готовы перевернуть страницу. Как я и писал и говорил в наших требованиях: только переговоры о переходе власти, о новых президентских и парламентских выборах.

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