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«Во дворце синепалого — траур»

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  • 22.09.2021, 14:26
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«Во дворце синепалого — траур»
Фото: Лариса Фурс

Не исключены дополнительные черные лебеди и самострелы.

«Выборы» в России прошли так, что даже сторонники электронного голосования перестали быть таковыми. Все убедились в том, что «выборов» нет - есть имитация волеизъявления в поддержку заранее согласованных депутатов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В Кремле - ликование и «головокружение от успехов», во дворце синепалого - траур. Мы согласимся, что в Минске рассчитывали на кризис (ну, хоть какой-нибудь) в России после выборов, чтобы та занялась внутренними проблемами и отстала от сумасшедшего своевольного «младшего брата». Но не сложилось.

Ставка опять не сыграла, интуиция синепала подводит все чаще, а октябрь-ноябрь-декабрь принесут дополнительные проблемы. От вступающих в действие и усиливающуюся санкций, последствий новой волны ковида, которая косит и без того недовольное население, до готовящейся стачки.

Плюс не исключены дополнительные черные лебеди и самострелы. Одно дело играть с Литвой в кошки-мышки на границе и совсем другое иметь дело с Польшей.

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