Россия и Талибан: история одной любви Александр Коваленко, sprotyv.info

23.09.2021, 8:50

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Кремль не учится даже на собственных ошибках.

В декабре 2015 года специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов призывал коалицию западных стран к сотрудничеству с талибами в борьбе с ИГИЛ. В этот же период российской стороной активно поднимается вопрос о снятии санкций с движения.

С 2016 года Россия развернула масштабную финансовую и военную поддержку талибов, отправляя им оружие через Таджикистан, о чем сообщал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон.

МИД РФ в 2017 году развернул кампанию по легитимизации террористической группировки Талибан как политической силы. В декабре 2017 министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто признал, что Россия контактирует с талибами.

9 ноября 2018 года в рамках «Московского формата» консультаций по Афганистану, созданного в 2017 году, в Москве в «Президент-отеле» прошла закрытая встреча заместителей министров иностранных дел, специальных представителей и наблюдателей, а также представителей движения «Талибан».

15 августа 2021 года все российские «эксперты», «политологи», «журналисты» и «политики» ликовали, когда талибы вошли в Кабул.

С середины августа 2021 партнеры России по ОДКБ обеспокоились безопасностью своих территорий на границе с Афганистаном, в частности, упомянутый выше Таджикистан, активно принимавший участие в поставках российского оружия и боеприпасов талибам.

22 сентября 2021 года в России, в Екатеринбурге задерживают первых сторонников Талибан, готовивших серию терактов на территории РФ.

Да, получилось несколько короче, чем среднестатистический мексиканский телесериал, но в принципе, не менее драматично и куда более поучительно, на мой взгляд. Хотя, как известно, в России не учатся даже на собственных ошибках, что тоже говорит об очень многом.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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