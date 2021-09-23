В ЕС выступили против проведения чемпионата мира по футболу раз в два года 23.09.2021, 21:08

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Европейская комиссия обеспокоена планами ФИФА.

Об этом заявил еврокомиссар по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я полностью разделяю сомнения национальных европейских футбольных федераций в возможности проведения чемпионата мира по футболу раз в два года. Европа является мировым эпицентром футбола, и мы обязаны сохранить модель, которая уважает интересы болельщиков, благополучие игроков и общую логику глобального спортивного календаря, а не только коммерческие интересы", - сказал Схинас.

Вмешательство Комиссии связано с тем, что ФИФА проводит технико-экономическое обоснование для оценки воздействия переноса чемпионата мира на двухлетний график вместо того, чтобы проводить его каждые четыре года.

План ФИФА, первоначально предложенный Саудовской Аравией и активно поддержанный бывшим менеджером лондонского "Арсенала" Арсеном Венгером, пользуется поддержкой национальных федераций в Африке и Азии. Но, согласно опросу, проведенному ФИФА на прошлой неделе, футбольные фанаты по-прежнему поддерживают четырехлетний цикл и влиятельные континентальные конфедерации тоже не участвуют в этом процессе.

Заявление Схинаса также должно быть поддержано европейскими законодателями, которые в настоящее время обсуждают подготовленный по собственной инициативе отчет о спортивной политике ЕС.

Согласно одной поправке к отчету парламента, внесенной законодателями из всех политических групп парламента, комитет по культуре проголосует в конце октября, чтобы призвать спортивные организации "уважать установленную частоту проведения международных спортивных турниров, особенно чемпионатов Европы и мира".

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