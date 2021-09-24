Раскрыта тайна загадочного «колодца» в Йемене 1 24.09.2021, 12:12

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Местные жители были уверены, что там живут джинны.

На востоке Йемена, недалеко от границы с Оманом, в пустыне провинции Эль-Махра располагается «Адский колодец» глубиной порядка 110 метров и шириной в 30 метров. По словам местных жителей и согласно исламской эсхатологии, этот древний бархут связан с преисподней и джиннами, а создали его в качестве тюрьмы для душ неверных. Подкрепляет столь мрачные домыслы запах, исходящий из глубин «дыры», пишет Naked science.

«Колодец очень глубокий: мы никогда не доходили до его дна, так как там мало кислорода», — говорили ранее официальные лица. Некоторые исследователи предполагали, что йеменский бархут — обрушившееся пинго, или бугор пучения. Однако такие бугры обычно возникают вследствие сегрегационного льдообразования при промерзании таликов и формировании многолетнемерзлых пород.

Профессор гляциологии и палеоклиматологии Кильского университета в Германии Крис Фогвилл ранее также заявлял, что дыра в пустыне Аль-Махра — провал, вызванный эрозией известняка. Кто-то считал, что это вовсе супервулкан, который извергнется в будущем (никаких научных подтверждений такой точке зрения нет).

Так или иначе теперь мы стали ближе к разгадке тайны «Адского колодца». Как сообщило агентство AFP, на прошлой неделе на дно бархута впервые спустилась команда спелеологов из Oman Cave Exploration Team и геологов из Немецкого технологического университета в Омане.

Никаких заточенных душ или джиннов они там не увидели: лишь змей и трупы животных. Как оказалось, отпугивающий местных жителей запах источали именно разлагающиеся тела.

На кадрах, опубликованных в СМИ, видны натечные образования, а также серый и известково-зеленый пещерный жемчуг — шарики кальцита. Исследователи взяли образцы воды, камней, почвы и некоторых мертвых животных и планируют их изучить.

VIDEO: Driven by their passion to explore the unknown, a team of Omani cavers are believed to be the first to reach the bottom of Yemen's mysterious Well of Barhout, also known as the "Well of Hell" pic.twitter.com/3MmVC7MsAH — AFP News Agency (@AFP) September 23, 2021

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