В Минске на Комаровском рынке продают «золотые» грибы 3 24.09.2021, 12:55

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Сколько просят за килограмм сушеных боровиков?

В Минске на Комаровском рынке — большой ассортимент грибов. Лисички, опята, подосиновики. Есть даже сушеные боровики в пакетиках, но цена у них совсем не сладкая, пишет telegraf.by.

На рынке сушенные «белые» продают на развес. За 100 грамм просят 30 белорусских рублей, 200 гр. — за 60. А полкилограмма отдадут за 150 рублей. Получается за 2 таких пакетика покупатель отдаст 300 рублей!

Свежие же боровики можно купить за 45 рублей, постаревший — за 15 руб.

Килограмм лисичек продают за 14,5 рублей, маслят — 7 руб., груздей — 5,5 руб.

Телеграф писал, что в Гродно килограмм грибов продают от 3 до 120 бел.руб.

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