В России за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество человек с начала эпидемии 4 24.09.2021, 13:36

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Названы официальные цифры.

В России за последние сутки выявили 21 379 случаев заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Зафиксирована рекордная суточная смертность.

В Москве COVID-19 заразились 2893 человека, в Санкт-Петербурге — 1874, в Подмосковье — 1008. На четвертом и пятом местах по числу заболевших — Самарская (+556) и Воронежская (+529) области. Всего с марта прошлого года инфекцию выявили более чем у 7,3 млн жителей России.

Накануне в Москве выявили 3445 случаев заражения, что стало самым высоким показателем с начала августа.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 828 человек, из них 56 — в Москве, 59 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Подмосковье, 28 — в Нижегородской области, 37 — в Свердловской области. За все время пандемии в России инфекция унесла более 200 тысяч жизней.

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