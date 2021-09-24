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Иранский мигрант не смог попасть в Литву из Беларуси и бросал в пограничников камни

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  • 24.09.2021, 13:40
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Иранский мигрант не смог попасть в Литву из Беларуси и бросал в пограничников камни
Фото: DELFI

Инцидент произошел на Лаворишкской заставе.

Ситуация с нелегальными мигрантами на литовско-белорусской границе остается напряженной. Об этом глава Лаворишкской заставы Аурелиюс Кириловас рассказал журналистам delfi.lt.

Лаворишкская застава занимает 22 км границы с Беларусью. По словам Кириловаса, на их заставе во время мигрантского кризиса фиксируется одна из самых больших нагрузок. С 3 августа, когда начал действовать запрет на принятие мигрантов, незаконно переходящих границу, на этом участке не впустили около 40 человек.

В минувший понедельник, говорит пограничник, был зафиксирован агрессивный мигрант. "В понедельник пришлось развернуть наглого иранца. Он рассердился, что его не пускают, бранился и камнями бросался", — говорит Кириловас и добавляет, что сила против мужчины не применялась. Через какое-то время этого и других мигрантов на белорусской стороне забрал автомобиль.

Кириловас говорит, что в июле через границу шли преимущественно граждане Ирана, сейчас — Кубы, Индии, Шри-Ланки, Ирана.

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