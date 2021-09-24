Журналистка Екатерина Андреева получила письмо солидарности от мэра Праги 24.09.2021, 21:47

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Зденек Гржиб, мэр Праги. Фото: 420on.cz

8 сентября Зденек Гржиб принял участие в акции в поддержку белорусских независимых журналистов.

8 сентября мэр Праги Зденек Гржиб принял участие в акции в поддержку белорусских независимых журналистов. Во время акции он заявил, что отослал в гомельскую колонию письмо солидарности политзаключенной журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой.

При этом мэр отметил, что письмо «имеет мало шансов пройти через тюремную цензуру».

Однако родственники Екатерины узнали, что она все же получила это письмо. Екатерина Андреева благодарна мэру Праги за поддержку и солидарность.

Екатерина Андреева была задержана вместе с коллегой, журналисткой «Белсата» Дарьей Чульцовой 15 ноября 2020 года во время прямого эфира с площади Перемен. 18 февраля обе они были осуждены на два года лишения свободы по ст. 342 УК РБ – «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок». Журналистки отбывают наказание в Гомельской женской исправительной колонии №4.

Поддержать их можно письмами: ИК №4. 246035, г. Гомель, ул. Антошкина, 3

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