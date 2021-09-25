В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и заблокировали аэропорт 25.09.2021, 20:07

Кроме того, протестующие уже несколько дней блокируют дорогу Хартум — Порт-Судан.

Совет племен восточного Судана объявил о перекрытии единственного нефтепровода, соединяющего столицу Хартум с городом Хайя, а также о блокировке аэропорта Кассала. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Верховный совет племен беджа (народ, населяющий северо-восточные районы Судана и западные районы Эритреи), пишет РБК.

Кроме того, протестующие уже несколько дней блокируют дорогу Хартум — Порт-Судан. «У нас есть другие меры по эскалации, которые включают в себя отключение интернета и кабелей связи в [штате] Красное море, пока нет инициатив по поиску решения со стороны правительства», — заявил агентству глава Верховного совета на востоке страны Мохаммед Ошик. Он добавил, что сторонники совета продолжают блокировать дорогу между столицей и Порт-Суданом и закрывать порты в Красном море.

Представители племен требуют внести изменения в мирное соглашение, заключенное в октябре прошлого года. Они считают, что их интересы не были учтены. В октябре 2020-го в столице Южного Судана Джубе состоялась ратификация мирного соглашения между правительством Судана и действующими в районах, пограничных с Южным Суданом, и в провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан вооруженными группировками в составе так называемого революционного фронта. Документ предусматривает разделение власти и природных богатств с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и руководящих органов федеральной и местной власти, а также возвращение беженцев в свои районы и продление переходного периода на 39 месяцев после подписания мирного договора в окончательном виде.

В четверг, 23 сентября, сторонники совета пробрались в аэропорт Порт-Судана и прервали работу воздушной гавани. На следующий день было объявлено о возобновлении полетов на 72 часа.

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