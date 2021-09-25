Глобальный профсоюз IndustriALL поддержал белорусское рабочее движение 25.09.2021, 21:19

Конгресс IndustriALL принял чрезвычайную резолюцию по ситуации в нашей стране.

Чрезвычайную резолюцию по ситуации в Беларуси принял Конгресс Глобального союза IndustriALL, который состоялся 14-15 сентября. Сайт praca-by.info привел текст резолюции.

Руководство Глобального союза IndustriALL осудило фальсификацию выборов, массовые репрессии и насилие со стороны белорусских властей в связи с мирными протестами в августе 2020 года.

Конгресс Глобального союза IndustriALL:

- выражает озабоченность продолжающимся насилием в Беларуси;

- осуждает преследование профсоюзных активистов;

- выражает солидарность с белорусским рабочим движением;

- призывает руководство Глобального союза IndustriALL и все его членские организации оказать полную поддержку независимым профсоюзам Беларуси;

- просит МОТ оказать полную поддержку в обнародовании и осуждении любого нарушения конвенций МОТ, особенно в отношении свободы объединения и права на переговоры по коллективным соглашениям, включая право на забастовку.

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