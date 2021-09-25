Глобальный профсоюз IndustriALL поддержал белорусское рабочее движение
- 25.09.2021, 21:19
Конгресс IndustriALL принял чрезвычайную резолюцию по ситуации в нашей стране.
Чрезвычайную резолюцию по ситуации в Беларуси принял Конгресс Глобального союза IndustriALL, который состоялся 14-15 сентября. Сайт praca-by.info привел текст резолюции.
Руководство Глобального союза IndustriALL осудило фальсификацию выборов, массовые репрессии и насилие со стороны белорусских властей в связи с мирными протестами в августе 2020 года.
Конгресс Глобального союза IndustriALL:
- выражает озабоченность продолжающимся насилием в Беларуси;
- осуждает преследование профсоюзных активистов;
- выражает солидарность с белорусским рабочим движением;
- призывает руководство Глобального союза IndustriALL и все его членские организации оказать полную поддержку независимым профсоюзам Беларуси;
- просит МОТ оказать полную поддержку в обнародовании и осуждении любого нарушения конвенций МОТ, особенно в отношении свободы объединения и права на переговоры по коллективным соглашениям, включая право на забастовку.