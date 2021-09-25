Гарибашвили в ООН: Грузию ничто не остановит на пути в ЕС и НАТО 4 25.09.2021, 21:30

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фото: interpressnews.ge

Грузинский премьер-министр предлагает новый формат регионального сотрудничества.

Грузию ничего не остановит на пути в ЕС и НАТО. Об этом заявил премьер страны Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает «Голос Америки».

Грузинский лидер отметил в своём выступлении, что к интеграции в евроатлантические структуры страну приближает ее вклад в такие сферы, как обеспечение международной безопасности в Афганистане и участие в глобальном сотрудничестве по преодолению вызовов, стоящих перед мировым сообществом, например предоставление «транспортно-логистического узла для тысяч эвакуированных из Афганистана», или же посредничество при «освобождении 15 задержанных армян из Азербайджана».

«Мы не успокоимся, пока не добьемся членства в ЕС и НАТО. Это означает, что мы продолжим реформировать и модернизировать нашу демократию и нашу экономику в соответствии с самыми высоким мировым стандартами. Наш путь к европейским и евроатлантическим структурам – это, образно говоря, возвращение туда, откуда мы родом, это наш цивилизационный выбор. Абсолютное большинство населения Грузии поддерживает нынешний вектор развития страны», - заявил 24 сентября Гарибашвили.

Как известно, Тбилиси в течение ряда лет стремится присоединиться к Североатлантическому альянсу. Начиная с 2008-го года, после каждого саммита руководство НАТО заверяет Грузию, что в будущем страна обязательно станет членом альянса и что это зависит от успешности проведенных в стране реформ.

Примечательно, что по итогам исследования, проведенного в Грузии 13–25 июля американской неправительственной организацией – Национально-демократический институт (NDI), 76% опрошенных поддерживают интеграцию Грузии в ЕС, 11% – против, а 13% не определились с мнением в данной связи. Что касается интеграции в НАТО, 74% респондентов NDI выступают – за, 11% – против, а 14% – затруднились ответить.

«Мирная инициатива соседства»

Гарибашвили также выступил с предложением создания «мирной инициативы соседства» для обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

«Важность Черноморского региона с геополитической точки зрения растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного противостояния. Это микромир управления конфликтами: если тут удастся сохранить мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте. Поэтому нашей целью является обеспечение мира и стабильности во всем регионе. На Южном Кавказе мы предлагаем мирную инициативу соседства для обеспечения стабильности в нашем регионе», — заявил грузинский премьер в Нью-Йорке.

Гарибашвили высказал готовность в рамках новой инициативы принять первую встречу в Тбилиси, на которой, как он отметил, будут обсуждаться «перспективы нашей мирной, добрососедской инициативы, к которой подключатся наши южнокавказские соседи и международные партнеры».

Российская оккупация

Выступая в ООН, Ираклий Гарибашвили говорил и о российской оккупации Грузии. Грузинский премьер призвал мировое сообщество помочь в приостановлении незаконных действий России, которая помимо оккупации, также «активно чинит препятствия» на пути Грузии в ЕС и НАТО.

«Каждый день грузинские земли продолжают подвергаться так называемой ползучей аннексии и бордеризации. Это включает похищения людей, незаконные задержания, незаконные ограничения свободы передвижения и лишение права на образование на родном языке, особенно в Гальском районе», - заявил Гарибашвили.

Грузинский премьер отметил, что в Абхазии и Цхинвальском регионе налицо «гуманитарный кризис», ответственность за который лежит на Москве. В данном контексте он напомнил о решении Европейского суда по правам человека, которое было вынесено 21 января 2021 года, и которое подтверждает то, что именно Россия осуществляет эффективный контроль в Абхазии и Цхинвальском регионе.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

Пандемия, экономика и выборы

В ходе своего выступления грузинский премьер коснулся и внутренних вопросов. Говоря о тяжелых последствиях пандемии COVID-19 для грузинской экономики, он отметил и прогресс, которого, по его словам, страна сумела достичь в ходе попытки восстановления ущерба, который она понесла.

В качестве иллюстрации, он привел показатели Грузии в различных международных рейтингах. К примеру, данные Всемирного банка, согласно которым страна занимает седьмое место в индексе простоты ведения бизнеса, а в индексе экономической свободы находится на 12-м месте среди 184 стран. При этом, напомнил премьер, в рейтинге мировой экономической свободы Института Фрейзера, Грузия занимает пятое место среди 165 стран.

Говоря о пандемии, премьер поблагодарил Соединенные Штаты, Евросоюз и Китай за предоставление Грузии вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Глава правительства отметил, что хотя Грузия многого добилась, работы предстоит много.

В своём выступлении Гарибашвили также упомянул выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября. Премьер обещал, что они будут «свободными, справедливыми и демократическими».

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