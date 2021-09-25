закрыть
26 сентября 2021, воскресенье, 0:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Медики Кричева заявляют о критической ситуации и переполненных больницах

  • 25.09.2021, 21:47
  • 6,090
Медики Кричева заявляют о критической ситуации и переполненных больницах

Белорусов призывают прививаться.

«Медики Кричева заявляют о критической ситуации и переполненных больницах» — материал с таким заголовком опубликован на сайте районной газеты за подписью замглавврача Кричевской ЦРБ по медицинской части Дарьи Борисенко, пишет mogilev.online.

Конкретные цифры не приводятся, но говорится, что «заболеваемость коронавирусной инфекцией находится на достаточно высоком уровне». В материале настойчиво рекомендуют всем жителям Кричевского района сделать прививку от COVID-19.

Согласно официальным цифрам, публикуемым Минздравом, заболеваемость коронавирусом сейчас держится на самом высоком уровне за все время пандемии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Первое правило забастовочного клуба
Первое правило забастовочного клуба Артем Черников
Винтикам и шпунтикам
Винтикам и шпунтикам Ирина Халип
Ноу-хау белорусского протеста
Ноу-хау белорусского протеста Артем Черников
Забастовка, переговоры и дети
Забастовка, переговоры и дети Андрей Санников