Медики Кричева заявляют о критической ситуации и переполненных больницах 25.09.2021, 21:47

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Белорусов призывают прививаться.

«Медики Кричева заявляют о критической ситуации и переполненных больницах» — материал с таким заголовком опубликован на сайте районной газеты за подписью замглавврача Кричевской ЦРБ по медицинской части Дарьи Борисенко, пишет mogilev.online.

Конкретные цифры не приводятся, но говорится, что «заболеваемость коронавирусной инфекцией находится на достаточно высоком уровне». В материале настойчиво рекомендуют всем жителям Кричевского района сделать прививку от COVID-19.

Согласно официальным цифрам, публикуемым Минздравом, заболеваемость коронавирусом сейчас держится на самом высоком уровне за все время пандемии.

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