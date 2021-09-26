Пропагандистам пора перестать пить и рассказать, что случилось в Сочи 20 26.09.2021, 12:54

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Даже самые лояльные режиму начинают бояться, что все идет не по плану.

Путешествие Лукашенко в Сочи превратилось в продолжение "Очень странных дел". И вопрос не только в погоде, которая превратила ливень в наводнение, а потом в шторм, а в самой сути "сочинского кабаре". Параллельно с этим в Сочи произошло разбойное нападение со стрельбой - все признаки указывали на то, что в Сочи пробрался персонаж из "Американской истории ужасов", пишет телеграм-канал CYNIC.

Официальные СМИ продолжают таинственно молчать, не рассказывая о поездке. Даже кадров Лукашенко на байдарке никто не нашел, хотя можно было амплуа борца со стихией дополнить минутным видео о том, как Лукашенко с поломанным веслом рассекает водный поток...

В то же время кто-то реально испугался того, что в сеть были выложены адреса "доносчиков". Испугались не зря - никто на них нападать не будет, но чувство личной безопасности и конфиденциальности утрачено. Они звонили силовикам лишь потому, что были уверены в собственной безопасности после этого звонка, но сейчас это ощущение проходит, а его место занимает осознание, что теперь каждый в подъезде знает, что у них живет настоящий пособник оккупантов. Это сильно меняет отношение в обществе - они ведь скрывали свой "героический поступок", а теперь прямо на входной двери некоторых подъездов висит фотография с подписью "предатель".

Власти нужно оправдать подобное психологическое давление, а оправдать не получается - даже финансово компенсировать невозможно. Премий нет, денег в бюджете нет - остается харкать патриотическими слюнями, но после них даже самый ярый патриот попросит салфеточку.

В следующий раз никто звонить на "горячую линию" не будет. И с энтузиазмом рвать флаги никто не будет - один отобрал национальной символ и сфотографировался с ним - получил срок. Красавцы уже бьют по своим - это всегда радует. "Ябатраков" совсем мало - еще несколько таких фатальных ошибок - и все "ябатраки" окажутся в СИЗО.

Испугались вчера и довольно неожиданному нападению с дронами. "Проба пера" была проведена успешно, показав всю мощь системы безопасности. Но, опять же, акция завершилась на акте запугивания.

"Страх самое древнее и сильное из человеческих чувств",- процитируем известную фразу.

Ребятам из госСМИ пора перестать пить - нужно взять себя в руки и рассказать, что случилось в Сочи. Самые лояльные режиму начинают бояться, что все идет не по плану. Они утверждают, что начальство пытается всех убедить, что встречу сделали намеренно секретной, но чувствуют в голосе "верхов" фальшь и страх.

Продолжим цитату: "Страх неведомого - самый сильный страх".

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