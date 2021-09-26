В Ереване оппозиция провела факельное шествие 26.09.2021, 22:03

Фото: ТАСС

Шествие возглавил второй президент Армении Роберт Кочарян.

В Ереване вечером в воскресенье оппозиционный блок "Айастан" организовал шествие с факелами и свечами в память о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. В нём, по официальным данным участников, погибли больше 6,5 тысячи человек с обеих сторон, в том числе — 3777 с армянской, передает svoboda.org.

Участники шествия с площади Гарегина Ндже на юго-западе города прошли к военному кладбищу "Ераблур" в предместье Еревана, где захоронены многие жертвы боевых действий в Карабахе. Шествие возглавил лидер "Айстана", второй президент Армении Роберт Кочарян. Политических выступлений на мероприятии не было.

Обострение вооружённого конфликта на территории непризнанной армянской республики Нагорный Карабах, которую мировое сообщество признаёт частью Азербайджана, началось 27 сентября 2020 года с наступления азербайджанских войск. 10 ноября он завершился подписанием соглашения о прекращении огня между Баку и Ереваном. Согласно ему Азербайджан восстановил контроль над всеми территориями страны, не входившими в состав Нагорно-Карабахской автономной области и над частью непризнанной республики.

Итоги войны вызвали политический кризис в Армении, закончившийся досрочными парламентскими выборами. На них уверенную победу одержала партия действовавшего премьер-министра Никола Пашиняна, результат позволил ему самостоятельно сформировать правительство.

27 сентября в 11 часов утра в Армении и непризнанном Карабахе будет объявлена минута молчания в память о жертвах 44-дневной войны. В 12 часов минута молчания пройдёт в Азербайджане, по центральным улицам Баку пройдёт марш. Телеканалы покажут обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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