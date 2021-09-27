Работающий за границей белорус: В Европе совсем другое отношение к работе и достойная зарплата 27.09.2021, 10:15

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У белорусов есть отличный пример в виде процветающих соседей.

Почему люди меняют работу в Беларуси на заграничную, в каких условиях они там трудятся, как часто бывают дома и в чем видят плюсы и минусы трудоустройства за рубежом, Intex-press рассказали жители Барановичей, работающие в разных странах.

«Беларусь рассматриваю только как страну, куда можно приезжать видеться с родными»

Анатолий Кубряк, 23 года, работает в Польше:

– Я окончил Барановичский лицей машиностроения, работал в локомотивном депо слесарем-электриком по ремонту электрооборудования. Работа эта монотонная, считай, каждый день одно и то же. А мне хотелось развиваться, учиться, да и просто чего-то нового. К тому же зарплата не совсем устраивала – в месяц выходило 600–700 рублей. Поэтому, проработав пять лет, я решил уволиться.

А тут как раз знакомый рассказывал про работу в Польше, сказал, что может помочь с трудоустройством. И я решил рискнуть. Так в сентябре 2020 года я уехал работать водителем в Польшу.

Водительского удостоверения у меня не было, но в фирме, куда я устраивался, предлагали обучение, поэтому права я получил, уже будучи в Польше. Сдавать экзамен было несложно: правила везде одинаковые. Единственная сложность – языковой барьер. Но так как наши языки похожи, польский я быстро выучил.

Проработал я в этой фирме около полугода: не понравилось отношение руководства, да и платили мало. Поэтому около полугода назад я перешел в другую компанию.

Нынешняя работа мне очень нравится. Нет однотипности, я редко бываю в одном и том же месте и не только работаю, но и путешествую по стране. К тому же зарабатываю раза в четыре больше, чем в Беларуси.

Мой рабочий день начинается в 8 утра. Я приезжаю на базу, беру машину, проверяю ее исправность, отправляюсь на загрузку и еду по маршруту. Я занимаюсь перевозкой автомобильных запчастей. Заканчивается мой рабочий день обычно около 18.00. Но иногда бывает, что нужно куда-то ехать ночью. За это мне потом дают полтора дня «отсыпного».

Работодатель предоставляет жилье – комнату в общежитии. Я плачу только за коммуналку: 200 злотых в месяц, это примерно 128 белорусских рублей. В комнате я живу один. Условия проживания хорошие, есть посуда, стиральная машина, в общем, все, что и в обычной квартире. На еду, отдых и всякие мелочи типа туалетных принадлежностей я трачу 600 злотых в месяц (почти 400 рублей).

Первый раз я уезжал в Польшу на два месяца, потом на четыре. Надеюсь, на Новый год попаду домой. Когда первый раз едешь, самое сложное – что ты не знаешь, чего ждать. Плюс языковой барьер. А в самой работе нет ничего сложного. Главное – ее выполнять. При этом разница в зарплате значительная.

К жизни за рубежом я привык. Обзавелся новыми знакомыми. Конечно, скучаю по дому, ведь там – семья и друзья. Но месяц назад я забрал к себе в Польшу свою девушку, теперь она тоже работает здесь. Если честно, то Беларусь в дальнейшем я рассматриваю только как страну для отдыха, куда можно просто приезжать и видеться с родными и друзьями. А зарабатывать я планирую тут.

«Да, здесь приветливые люди и хорошие дороги, но дом есть дом»

Юрий Бруцкий, 29 лет, работает в Литве:

– По образованию я инженер-программист, но по специальности не работал ни дня, так как мне не нравится сидячая работа. В 21 год ушел в армию, отслужил, остался по контракту. Но, отслужив в вооруженных силах пять лет, понял: это не то, чего бы мне хотелось. И начался поиск новой работы. Два года я проработал водителем в Барановичах. Уже тогда я задумывался о работе в другой стране, но как-то не решался, хотя у меня друг работал в Литве, я знал все условия и то, что в Европе совсем другое отношение к работе и достойная зарплата. Но у меня не было ни стажа, ни практики, ни знания иностранного языка, да и вообще дальше Беларуси я никогда не уезжал. Это меня останавливало. Но когда фирма в Барановичах, где я работал водителем, закрылась, я понял, что пора выходить из зоны комфорта и двигаться дальше. Так в 2020 году я сделал визу, подготовил все документы и приехал в Литву.

Работаю я в Литве водителем международных перевозок. Езжу в Австрию, Швейцарию, Германию. Графика работы как такового нет: сколько хочешь, столько работаешь, устал – уехал домой. Мне удобно три месяца работать, месяц-полтора проводить дома.

Рабочий день водителя здесь проходит строго в соответствии с режимом труда и отдыха. За рулем в день я могу проводить определенное количество часов, нарушение графика наказывается большими штрафами. В среднем в день я проезжаю около 500 км.

Что касается проживания, тут не совсем все радужно. Кухня, спальня, гостиная — это все ограничено площадью четыре на два метра, санузел отсутствует. Проще говоря, моя квартира в Литве – это кабина автомобиля. Дома на кровати, поверьте, куда лучше, но имеем что имеем.

Первое и, пожалуй, самое сложное в Литве для меня было выучить язык, но, когда у тебя каждый день есть практика, все становится на свои места. Вторая сложность была понять, как здесь все устроено и работает. Ну и третье – это акклиматизация. Австрия, к примеру, горная страна, а это – свежий воздух, от которого кружится голова и закладывает уши на больших подъемах или спусках.

Но если все эти сложности становятся обыденностью уже через месяц-полтора, то отсутствие рядом семьи, друзей, обыденных вещей тяготит. Однако, к сожалению, пока альтернативы в Беларуси я не вижу от слова совсем. Так что ближайшие лет пять я себя вижу в Европе. Но после достижения поставленной цели – я зарабатываю на покупку жилья – будет видно. Да, здесь очень приветливые люди, все улыбаются, четко соблюдается режим труда и отдыха и очень хорошие дороги, но дом есть дом. Особенно когда тебя там ждут.

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