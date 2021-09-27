Министр внутренних дел Польши: Белорусские силовики целятся в польских пограничников 9 27.09.2021, 21:25

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Мариуш Каминский рассказал о провокациях лукашистов на границе.

Среди мигрантов, которые незаконно пересекли польско-белорусскую границу, есть те, кто может быть связан с террористическими организациями. Такую информацию озвучили на пресс-конференции 27 сентября в Варшаве. В ней участвовали министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин и начальник пограничной службы генерал-майор Томаш Прага, передает zerkalo.io.

— Ситуация [на границе] очень напряженная, доходит до провокационных инцидентов с участием сотрудников белорусских силовых структур и до попыток массового нарушения целостности нашей границы — рассказал Мариуш Каминский. — Сейчас мы не говорим об отдельных перемещениях беженцев, а о вызванной политическими решениями, массовой нелегальной миграции. Людям, которые пробуют перейти через границу, ничего не угрожает в Беларуси. Они там находятся легально Они, можно сказать, приглашены туда режимом Лукашенко и используются им как оружие по политическим мотивам.

Каминский рассказал, что каждого задержанного мигранта проверяют соответствующие службы. Уже верифицировано несколько сотен человек. Работа осложняется тем, что у многих из беженцев нет никаких документов.

— С августа нами было зафиксировано более 9 тысяч попыток незаконно пересечь границу. 8,2 тысячи были успешно пресечены в пограничной полосе. Задержано около 1,2 тысячи мигрантов. Многие из них не имеют никаких документов или имеют поддельные. Службы выясняют их настоящую личность и то, не представляют ли они угрозы для нашей страны, — добавил Каминский.

Также на границе было задержано 144 человека, которые подозреваются в пособничестве нелегальному переходу через границу. По представленным данным, 25% от проверенных лиц имеют «опасные» связи и участвуют в «незаконных» делах.

Про связи с террористическими организациями и криминалом

Согласно данным польских служб, каждый десятый опрошенный мигрант может иметь связи с «террористическими организациями, уголовными преступлениями, а также контрабандой людей». У некоторых из задержанных есть военный опыт, одна пятая опрошенных мигрантов имеют связи с территорией Российской Федерации. В качестве доказательства были показаны скриншоты с телефонов задержанных с фотографиями московского метро, видов Москвы и Санкт-Петербурга.

Некоторые мигранты скрывали эту и и другую «неудобную информацию» во время допросов, прозвучало на пресс-конференции.

Привели пример. Один из задержанных мигрантов — гражданин Ирака — в телефоне хранил данные и вел переписку со специалистом по подрывному делу и вооружению, который в свою очередь был связан с «Исламским государством».

Также на одном из миграционных маршрутов польские военные нашли SD-карту со снимками.

— Пока выясняется, кто может быть владельцем этого носителя данных, но уже известно, что на этой карте есть ряд фотографий, на которых запечатлена встреча различных террористических групп, — сообщил Станислав Жарин.

Также он рассказал, что среди фотографий были снимки и гражданина Ирака, в бронежилете и с пистолетом.

— Первоначальная информация от спецслужб указывает на то, что этот человек мог быть активистом в неформальных вооруженных формированиях, — добавил он.

Некоторые из задержанных мигрантов, как выяснили польские спецслужбы, связаны с афганской армией и имеют опыт применения оружия, некоторые владеют навыками подделки документов.

В телефонах некоторых задержанных мигрантов также были обнаружены фотографии, которые могут указывать на «педофилию и зоофилию».

— Говорить такое не политкорректно, но мы ставим безопасность нашей страны превыше всего, поэтому представляем эти материалы, показывающие, что те, кто штурмуют наши границы, имеют контакты с террористическими группировками и представляют угрозу для Польши. Они представляют угрозу для ЕС, потому что польская граница — это граница ЕС, — отметил Мариуш Блащак.

Про «провокации белорусских силовиков» и метадон для детей

По заявлению польской стороны, белорусы дают мигрантам неизвестные субстанции и таблетки, убеждая, что эти средства помогут при пересечении границы. Один из мигрантов, тело которого было найдено на территории Польши, мог принимать такие таблетки. В Литве в больницу попал ребенок, который отравился такой таблеткой. Выяснилось, что это был метадон.

Поляки говорят, что эту информацию подтверждают и литовские коллеги.

По словам Станислава Жарина, 22 июля литовские пограничники задержали около Друскиненкая 15 человек иракцев. Среди них было двое детей — шести и полутора лет. Мигранты пожаловались пограничникам, что не могут разбудить детей, а еще рассказали, что один из белорусских пограничников дал для детей по две какие-то таблетки, чтобы они не плакали во время перехода границы. Детей госпитализировали и тем самым им спасли жизнь — оказалось, что это был метадон.

Мариуш Каминский рассказал, что польских военных пытаются провоцировать.

— Если белорусский солдат целится в нашего солдата из автомата, перезаряжая его, наш может подумать, что сейчас раздастся выстрел. Пока этого не случилось. […] В солдат, которые устанавливают заграждения на границе, бросают петарды, оставляют подозрительные пакеты. Когда сделавший это белорусский солдат быстро убегает, то можно предположить, что произойдет взрыв. С такими ситуациями мы сталкиваемся каждый день.

Мариуш Каминский заявил, что порекомендует правительству продлить чрезвычайное положение на границе еще на 60 дней.

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