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Сэйв белорусского вратаря попал в топ-5 лучших в 3-м туре чемпионата Испании

  • 27.09.2021, 22:38
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Сэйв белорусского вратаря попал в топ-5 лучших в 3-м туре чемпионата Испании

Дмитрий Потоцкий играет за испанский гандболный клуб «Нава».

Белорусский голкипер "Навы" Дмитрий Потоцкий стал автором одного из самых эффектных сэйвов 3-го тура чемпионата Испании, передает pressball.by.

Спасение в исполнении белоруса заняло второе место в хит-параде. Возглавил рейтинг голкипер "Барселоны" Гонсало Перес де Варгас. Также в топ-5 вошли Ерай Ламариано ("Вальядолид"), Альваро де Хита ("Пуэнте-Хениль") и Марк Гуардия ("Гранольерс").

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