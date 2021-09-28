Джо позвонил Си 28.09.2021, 16:26

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Что происходит между США и Китаем.

После новости о том, что 9 сентября президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили по телефону, появилось много спекуляций: а что же они обсуждали?

Байден опроверг сообщение, будто Си отклонил предложение провести саммит, а официальный представитель правительства Китая заявил лишь, что обе стороны «договорились поддерживать регулярные контакты различными способами», приводит «Новое время» статью бывшего американского дипломата Дэниела Рассела для издания Project Syndicate.

Очевидно, что администрация Байдена ищет таких отношений, которые позволяли бы держать под контролем (если уж не урегулировать) вопросы, вызывающие острые разногласия, и одновременно делали возможной координацию или даже сотрудничество в сферах, где имеется общий интерес. Но китайцы, судя по всему, решительно настроены увязывать любое подобное сотрудничество с уступками со стороны США. Как сообщают китайские источники, Си Цзиньпин воспользовался телефонным разговором, чтобы повторить жесткие предварительные условия, предъявленные климатическому послу США Джону Керри во время его недавнего визита в Китай: Америка может не ждать сотрудничества со стороны Китая до тех пор, пока не начнет «уважать фундаментальные китайские интересы».

«Фундаментальные интересы» — это кодовый термин для расширяющихся абсолютистских претензий Китая на Тайвань и Южно-Китайское море, а также для китайских репрессий против уйгуров в Синьцзяне, буддистов в Тибете, диссидентов в Гонконге. Кроме того, Китай настаивает на том, чтобы США в одностороннем порядке отменили торговые санкции и экспортные ограничения, а также прекратили действия правоохранительных органов против киберворовства, которое, как предполагается, спонсирует китайское государство, и против других незаконных попыток получения американской интеллектуальной собственности и персональных данных.

Китайцы не скрывают своего разочарования в администрации Байдена. После президентских выборов 2020 года руководство Китая лелеяло большие надежды, что Байден отменит решения Дональда Трампа и предоставит Китаю больше пространства и времени для продвижения его экономической и внешнеполитической повестки. Все эти надежды пошли прахом из-за жесткой американской риторики, перепалок на встречах, твердого отпора по ключевым вопросам, а также решения Байдена оставить пошлины в силе до тех пор, пока не завершена оценка китайской политики США. Эта смена настроений в Китае столь же заметна, как и самодовольное убеждение этой страны в том, ее звезда восходит, а звезда Запада закатывается.

Тем не менее Байден был совершенно прав, инициировав этот звонок и попытавшись убедить Си в необходимости личной встречи. Отношения двух ведущих держав мира ухудшились до такой степени, что, по сути, у них не осталось надежных прямых каналов для официальных коммуникаций. А из-за консолидации политической власти в руках Си Цзиньпина роль даже самых высокопоставленных китайских чиновников сильно сократилась, поэтому беседы с кем-либо иным, кроме Си, вряд ли принесут результаты.

Си мог отвергнуть идею саммита, а мог и не отвергнуть, но есть ряд факторов, из которых подобное событие вряд ли произойдет раньше следующей осени. Именно тогда Коммунистическая партия Китая проведет свой XX съезд, а в США состоятся промежуточные выборы. Съезд КПК станет ключевым моментом для Си, который решительно настроен завершить его, получив новый срок на посту главы страны и статус как у Мао. Кроме того, Си крайне заинтересован в итогах американских выборов в Конгресс, которые либо усилят, либо ослабят позиции Байдена. Впрочем, есть еще два мешающих фактора, и они наиболее сильны; это две китайские фобии: страх за здоровье лидера из-за Covid-19 и риск опозориться после саммита с высокими ставками, если он плохо закончится.

Некоторые эксперты в Китае утверждают, будто Байден, проявив инициативу в отношениях с Си, продемонстрировал слабость Америки и подтвердил теорию, что Китай нужен Америке больше, чем Китаю Америка. Такая ура-патриотическая интерпретация соответствует склонности Китая пользоваться всем, чем угодно (от права доступа к рынку до вакцин Covid-19), для получения рычага влияния на другие страны.

Но было бы ошибкой рассматривать США как бессильного просителя. Администрация Байдена просто-напросто открывала важный канал коммуникаций, не предлагая никаких значительных односторонних уступок, которых явно ожидали китайские «боевые волки» (внешнеполитические ястребы). После звонка Байдена Си Цзиньпину администрация США возобновила активную дипломатическую работу с партнерами в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе.

Например, спустя неделю после этого звонка Байден объявил о создании AUKUS, нового трехстороннего партнерства безопасности с участием Австралии, Великобритании и США. Если оставить в стороне недовольство Франции, Байден пошел значительно дальше простых разговоров об углублении стратегической координации, объявив о решении поделиться с Австралией американскими технологиями атомных подводных лодок.

Кроме того, на этой неделе Байден проводит первую личную встречу лидеров так называемого «Квада» (США, Индия, Япония и Австралия), а 29 сентября в США состоится первое заседание межправительственного Торгово-технологического совета, который был создан в июне на саммите США-ЕС. Все эти встречи не только подтверждают обещание Байдена работать с союзниками и партнерами новыми, креативными способами, но и содействуют достижению двойной цели — повышать коллективную безопасность и приносить конкретную пользу другим.

Саммит «Квада», наверное, станет даже более продуктивным, чем состоявшаяся в марте виртуальная встреча, на которой было объявлено о начале крупного проекта по распределению вакцин от Covid-19 в Юго-Восточной Азии (позднее его реализации приостановилась из-за серьёзной вспышки заболеваний в Индии). Четыре страны разрабатывают конкретные стратегии сотрудничества по целому ряду направлений, опираясь на совокупные достижения в сфере науки, технологий, образования, транспорта и многих других сфер, которые важны для региона.

Стоит ли удивляться, что китайцы осудили встречу «Квада» и объявили его «обречённым на провал». Однако «Квад» уже проделал значительный путь, отказавшись от неуклюжей, грубой антикитайской риторики трамповских времен. Источником его силы сегодня стал новый организационный принцип, ориентированный на коллективное обеспечение региональных и глобальных общественных благ. Команда Байдена явно старается превратить эту структуру в механизм для привлечения других стран, которая будет помогать им так, как Китай не будет или не может.

Это умная стратегия отношений с азиатскими странами, которые стараются лавировать между Китаем и Западом, не попав под перекрестный огонь. Новые подходы к «Кваду», в сочетании с прямым обращением Байдена к Си, представляют собой мощный отпор китайским попыткам представить себя обиженной жертвой несправедливо враждебной Америки.

Заигрывания с Китаем не помогли бы организовать саммит — и уж точно не такой саммит, который бы позволил добиться значительного прогресса. Между тем формирование международной сети конструктивного сотрудничества по вопросам, которые представляют реальный интерес для стран Индо-Тихоокеанского региона, является ценным уже само по себе. Байден напоминает региону, что Китай здесь не единственный игрок, и он создает условия для более сбалансированного и давно необходимого двустороннего взаимодействия.

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