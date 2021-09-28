В Щучинском районе две девочки, 10 и 12 лет, взломали магазин из-за запрета родителей дружить 4 28.09.2021, 18:07

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А потом выпили водки.

В Щучинском районе две несовершеннолетние девочки ограбили магазин, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Они вынесли оттуда не только сладости и игрушки, но также спиртное и сигареты.

Две школьницы, 10 и 12 лет, обидевшись на родителей за то, что те запретили им дружить, ограбили магазин.

Около полуночи, вооружившись ножами, они выбрались из дома через окно, и встретились у частного продуктового магазина. Она девочка стала вырезать в пластиковой двери отверстие, вторая подсвечивала ей фонариком. Вскрыв первую дверь, одна из подруг засунула в отверстие руку и открыла замок, после чего они взломали и вторую дверь.

— Оказавшись внутри магазина, казалось бы, маленькие по возрасту девочки, совершили крупное хищение находящихся внутри продуктов питания и игрушек, но на этом не остановились, прихватив с собой бутылку водки, шампанского и 20 блоков сигарет. Всего из магазина было похищено около 20 пакетов с продуктами питания на общую сумму около 200 рублей. С добытыми пакетами подруги направились в подвал дома одной из них, где решили почувствовать себя окончательно повзрослевшими, и употребили немного похищенной водки, после чего легли спать, — рассказали в милиции.

Как пояснили в ИДН Щучинского РОВД, в действиях несовершеннолетних усматриваются составы административных правонарушений. Это мелкое хищение (ст. 11.1 КоАП РБ) и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 11.3 КоАП РБ). Но так как ни одна из девочек еще не достигла возраста, с которого наступает административная ответственность, к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлекли их родителей (ст. 10.3 КоАП РБ).

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