Что сейчас происходит в доме, где вчера был застрелен сотрудник КГБ 8 29.09.2021, 9:42

11,396

Журналисты показали, как выглядит лестничная площадка возле квартиры Андрея Зельцера.

Вчера в доме на улице Якубовского в Минске произошла перестрелка. Сотрудники КГБ пришли к парню, а тот застрелил одного из них и сам погиб от ответных выстрелов.

«Радые Свабода» показало, как сегодня утром выглядит лестничная площадка, где вчера развернулись эти события.

Видно, что дверь опечатана двумя кусками красной ленты, также длинная лента протянута от канализационной трубы до электрощитка. На полу перед дверью — следы крови.

Во дворе дома нет ни оперативников, ни представителей следственных органов и судмедэкспертов.

Сосед по подъезду Павел рассказал, что семья Андрея Зельцера здесь живет с момента сдачи дома в 1982 году: «Еще дедушка здесь жил. Его не знал, а вот жену видел часто — много работала, дома бывала редко».

Окна квартиры, в которой велась стрельба, выходят на школу, в которую сейчас спокойно идут дети.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».