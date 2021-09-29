«И министр здравоохранения пусть приезжает, увидит, что такое три часа под дверью у врача!» 29.09.2021, 11:13

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Что происходит в минских поликлиниках в новую волну коронавируса.

Корреспондент «Салiдарнасцi» посмотрела, что происходит в минских поликлиниках в сезон ОРВИ и новую волну коронавируса.

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На дверях 26-й поликлиники черным по белому написано: температурящие – налево и в отдельный вход, все остальные, желающие вакцинироваться – к фельдшеру в доврачебный кабинет или к любому врачу, ведущему амбулаторный прием, на предварительный осмотр. Одновременно в другом объявлении просят «отказаться от посещения поликлиники без крайней необходимости» и напоминают про обязательный масочный режим.

Посетители, впрочем, к предупреждениям относятся без особого пиетета: едва ли не каждый второй заходит в холл с маской на подбородке и поправляет ее только после строгого напоминания дежурного администратора.

В небольшом вестибюле возле доврачебного кабинета – большая, но дисциплинированная очередь человек в 30.

– Неужели все на вакцинацию? – уточняем.

Пожилая женщина неспешно кивает:

– Все не все, но большинство. К своему-то участковому не пробиться: кто открывает больничный, кто закрывает, а здесь хотя бы все здоровые.

К боковому закутку, куда стрелочками перенаправляют температурящих пациентов, нужно пробираться сквозь импровизированную курилку.

На втором этаже в узком коридорчике теснятся около двух десятков людей, и еще попеременно заглядывают какие-то «мимопроходящие» посетители, к слову, без масок. И хотя указано, что прием идет в четырех кабинетах, очередь (к слову, состоящая преимущественно из молодежи и людей до 40 лет) почти не двигается.

– Что ж так долго, – устало вздыхает одна из девушек.

– В одном кабинете нет никого, а в остальных, наверное, думают: куда нам уже торопиться с температурой, все равно болеем.

– Ну, правильно, надо «помариновать» подольше, чтобы точно все заразились, – бессильно возмущается еще кто-то из очереди.

Продавщица в овощном киоске напротив уговаривает проходящих:

– Возьмите гранат, для иммунитета полезно!

– А почему сразу для иммунитета?

– Ну я же вижу, что вы из поликлиники, а сейчас такое время, что здоровым там делать нечего.

– Как нечего, а привиться?

– «Спутником», что ли? – пренебрежительно машет рукой женщина. – Нет уж, спасибо, пусть сами прививаются, мне ехать из страны никуда не надо, я лучше масками затарюсь и руки буду мыть чаще.

***

В 40 поликлинике недалеко от рынка Ждановичи ситуация совершенно другая. Тут, как положено, на входе сидит в «ковидном» костюме дежурный с термометром и контролирует, чтобы пациенты с температурой шли отдельно, через так называемый «красный» вход позади поликлиники.

В «температурной» очереди всего около 15 человек и все строго выдерживают социальную дистанцию – несколько пациентов, «чтобы не толпиться», ждут на улице, остальные через неровные промежутки стоят внутри.Дистанцируются и пациенты возле регистратуры.

– Так хорошо, так удобно сделали, что можно по телефону рецепт заказать, а потом сам забираешь или в почтовый ящик бросят, – радуется выходящая из «чистого» входа женщина.

В коридоре терапевтического отделения на первый взгляд многолюдно, но у кабинета, где проходят осмотры на допуск к вакцинации – лишь одна девушка. И это несколько странно, поскольку здесь у пациентов есть выбор между «Спутником» и китайской вакциной.

– Да, – подтверждают на наш запрос в колл-центре поликлиники, – можно прийти по живой очереди на осмотр и вакцинироваться российской или китайской вакциной. И даже если вы не относитесь к районе обслуживания поликлиники, тоже можно – приходите, прививайтесь!

***

В 31-й поликлинике все та же схема: температурящие – в отдельный вход сбоку, все остальные – на прием согласно талонам. В холле никто даже не пытается сделать вид, что здесь масочный режим или, скажем, контроль температуры– иди, куда тебе нужно.

Возле прививочного кабинета пусто, но из-за тонкой перегородки, обтянутой моющимся материалом, слышны голоса с «температурного» приема.

– Здесь прививки можно сделать? – немного растерянно спрашивает мужчина лет 70-ти.

Следом за ним в коридорчик заглядывает бойкая дама чуть помладше:

– Здесь, сосед, здесь.

– Просто на кабинете ничего не написано…

– Ой, да у них вечно ничего не написано, я пока маме сертификат о прививке оформляла, замучалась: бланк брать в одном месте, платить в другом, получать в третьем, и то без паспорта не дают. Как будто этот сертификат – ценность великая, и кто-то возьмет чужой!

С противоположной стороны поликлиники пять человек в масках прогуливаются у отдельного входа.

– Можете даже не заглядывать, девушка, я вам отсюда скажу – очередь большая, человек 25-30 точно, – предупреждают меня.

А заодно поругивают врачей, ведущих прием, мол, те не торопятся и отправляют пациентов за карточками, «хотя там же написано, без карточек и без талонов…»

***

В центральной 2-й поликлинике порядка больше: помимо четко указанного отдельного входа для температурящих (на улице у входа никого не стоит, внутри – человек 15 в масках и шарфах), дежурная на первом этаже не только меряет температуру, но и сообщает пациентам ее значения. А заодно сразу уточняет: кто не на прием, а хочет прямо сегодня на вакцинацию, на третьем этаже осмотр и прививка.

«Или можно заранее записаться – у нас на сайте, либо по телефону, вон там на стенде, посмотрите, все подробно расписано. А если вы не уверены, болели или нет, то можно платно сдать анализ на антитела», – рекламирует девушка отечественную медицину.

Здесь тоже почти пусто, сидит только одна молодая пара:

– Пришли прививку делать, а не посмотрели, что попадаем в перерыв – но уже всего полчаса осталось, не идти же обратно домой, подождем.

– А вам не важно, чем прививаться?

– Хотелось бы, конечно, выбирать, но из чего – вакцина российская или китайская? Pfaiser, с которым пустят во все страны, у нас все равно нет и неизвестно, будет ли. А сейчас подъем такой – вон, у мужа на работе пол-отдела слегло, кто с ОРВИ, кто с «короной». Ну мы и решили не ждать, а сделать хотя бы что-то, пока нормально себя чувствуем.

…Из спортивного интереса, возвращаясь с двумя пересадками домой, сравниваю количество людей в масках в общественном транспорте. Во всех случаях примерно треть пассажиров – без масок вовсе, либо небрежно натягивают их с подбородка на нос перед входом, еще часть закрывают маской только рот. Не верят наши люди в официальные цифры, ох, не верят.

– Пятнадцать-двадцать? А пятьдесят не хочешь? Приезжай к нам в Заводской район, покажу, – предложила приятельница, услышав про относительно небольшие очереди в поликлиниках. – И министр здравоохранения пусть приезжает, увидит, правда или фейк про три часа под дверью у врача!

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