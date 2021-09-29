Кабмин Украины утвердил стратегию деоккупации Крыма 29.09.2021, 14:49

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Документ предусматривает конкретные шаги для возвращения контроля над полуостровом.

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 29 сентября.

"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Как было отмечено, Крымская платформа - это не разовое мероприятие. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня", - написал Шмыгаль в Telegram.

Напомним, 22 сентября президент Владимир Зеленский в ходе выступления на общих дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил "оживить" деятельность организации. Он напомнил, что организация проигнорировала участие в Крымской платформе, а также должным образом не среагировала на раздачу Россией паспортов жителям оккупированных территорий Украины и вовлечение граждан Украины в выборы Госдумы.

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