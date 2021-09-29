Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси 29.09.2021, 18:06

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Днем воздух прогреется до плюс 17 градусов.

Заморозки ожидаются ночью 30 сентября в Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня местами по западу страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, по западу порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, местами по востоку заморозки от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 11-17 градусов.

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