Парикмахер Таракана бесплатно получила квартиру ценой более $250 тысяч 4 3.09.2021, 12:48

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Делать зачес так дорого стоит?

Показательную историю такого рода рассказал «Альянс расследователей Беларуси» – группа журналистов, вынужденных покинуть страну и сейчас раскрывающих неприглядные стороны госсистемы, пишет «Трибуна».

В свежем ролике объединения несколько главных героев. Один из них – российский бизнесмен Анатолий Тернавский. В конце 90-х и начале 2000-х он был заместителем олигарха Михаила Гуцериева (большого друга Лукашенко) в беларусско-российской компании «Славнефть», которая выкупила почти половину Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Позже Тернавский превратился в самостоятельную и очень заметную фигуру: к 2006-му его компания «Юнивест-М», которая изначально была эксклюзивным дилером «Роснефти», стала третьим по величине налогоплательщиком Беларуси. Со временем предприниматель диверсифицировал свой бизнес – занялся производством стройматериалов, строительством и гостиничной индустрией. Инвестиционный портфель «Юнивест-М» оценивался в миллиард долларов.

В марте 2012-го Тернавский и его фирмы (в Беларуси ему также принадлежали «Юнивестстройинвест», «Ювороград», Смолевичский завод железобетонных изделий, «Юнис Ойл», «Ю-строй» и ряд других предприятий) попали под санкции ЕС. Причина – «тесные связи с членами семьи Лукашенко». Тернавского обвинили в спонсировании беларусского МВД, а также государственного теле- и радиовещания. Его компания значилась в числе партнеров спортивного клуба Лукашенко. Согласно резолюции ЕС, все это обеспечило Тернавскому доступ к развивающимся секторам экономики – нефти и недвижимости. «В Беларуси коммерческую деятельность такого уровня можно вести только с разрешения режима Лукашенко», – гласил документ.

Расследование «Альянса» рассказывает об одном из способов, которым Тернавский, возможно, расплачивался за преференции (хотя не исключено, что все делал просто по доброте душевной). В 2006-м его «Юнис Ойл» приобрела у Управления делами Лукашенко четыре элитные квартиры (рыночная стоимость каждой стартует от 250 тысяч долларов) в доме, расположенном в центре Минска и предназначенном для проживания иностранных дипломатов. В следующие десять лет в этих жилищах никто не был официально прописан – при этом водопровод, электричество и прочие коммунальные услуги там регулярно использовались. А в 2016-м квартиры начали находить своих новых владельцев по весьма интересной схеме: «Юнис Ойл» передавал их частным лицам безвозмездно – в качестве спонсорской помощи, что освобождало получателей даже от уплаты подоходного налога. Разрешение на подобные операции подписывал Лукашенко.

Кто же бесплатно получил дорогую недвижимость? «Альянс расследователей» утверждает, что двухкомнатная квартира в государственном дипломатском доме досталась Николаю Латышенку – человеку, входящему в самый близкий круг Лукашенко. Он долгие годы состоял в его службе безопасности и даже возглавлял управление личной охраны. Латышенка называют тем, кто следил за порядком в «домашней резиденции» своего босса. Также он регулярно сопровождает Лукашенко в командировках, а в 2018-м стал его помощником по общим вопросам. Одним из таких вопросов год назад стало общение с протестующими беларусами, которые пришли ко Дворцу независимости, чтобы «поздравить» Лукашенко с днем рождения. Именинник вместе с младшим сыном, одетым в бронежилет и вооруженным автоматом, предпочел остаться внутри, а на переговоры отправил Латышенка. К слову, силовик тогда заявлял мирным демонстрантам, что платит налоги так же, как и они.

Еще одну квартиру (четырехкомнатную) «Юнис Ойл» безвозмездно передал Светлане Моцной – ее журналисты определили как личного парикмахера Лукашенко. Сама же себя она ныне называет стилистом-имиджмейкером, а в прошлом – дипломатом, управленцем в бизнесе и хоккейным функционером. Последний пункт в резюме нас зацепил, и мы решили узнать об этой разносторонней личности чуть больше.

Сделать оказалось не так уж просто. Несмотря на то, что нынешнее амплуа Светланы явно требует активного продвижения личного бренда в соцсетях, там она не очень активна – аккаунты во «Вконтакте» и Facebook давно заброшены, а в Instagram в нынешнем году всего размещено 13 постов. Из интересного на странице: 49-летняя уроженка Шклова была активной зрительницей Европейских игр в Минске. Чтобы прокачаться как стилист, закончила семь различных курсов, два из них проходили в Милане. Среди подписчиков Моцнай – их менее 500 – присутствует и Ольга Хижинкова.

А чем вообще занимается имиджмейкер? Моцная называет следующий перечень своих «эксклюзивных услуг»: шоппинг-сопровождение в Минске и Милане, подготовка желающих к стильной фотосессии и комплексный разбор гардероба, который включает в себя цветовое типирование клиента, информацию о его пропорциях и векторе стиля (чтобы это ни значило). Как стилист Светлана практически не светилась в публичных проектах – разве что работала с одной из конкурсанток шестого сезона проекта «Леди Босс», который в 2017-м проводил tut.by (сейчас его по понятным причинам не увидеть). Также Моцная совсем мало общается с прессой – нам удалось найти лишь одно ее интервью, данное в 2018-м журналу «Дипломат». Большая часть рассказана посвящена нюансам работы стилиста, но поведала Светлана и несколько интересных деталей из своего карьерного пути.

Будущая обладательница бесплатной четырехкомнатной квартиры в центре столицы закончила минский лингвистический университет и попала на работу в МИД – в отдел гуманитарного сотрудничества и прав человека (в нынешней Беларуси звучит очень иронично). Там девушка взаимодействовала с комиссией по делам ЮНЕСКО, участвовала в правительственных делегациях, организовывала приемы на высоком уровне. С таким опытом Моцная попала в число организаторов чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске: «В белорусской федерации хоккея я с огромным удовольствием занималась организацией чемпионата мира и сопутствующих приемов на высшем уровне». Светлана не уточняла, про какие приемы на высшем уровне шла речь, но отметим, что на турнир в нашу столицу прибывали не только спортивные топ-менеджеры вроде Рене Фазеля, но и президенты России и Таджикистана – Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

После ЧМ со спортом Моцная была связана только косвенно – возглавляла отдел международных проектов в «Трайпле» Юрия Чижа, тогда владевшего минским «Динамо». Сейчас бизнесмен, в прошлом попадавший под западные санкции в статусе «кошелька» Лукашенко, находится в СИЗО по подозрению в неуплате налогов, а его компания имеет долг в 170 млн рублей и признана экономически несостоятельной.

Лукашенко собрался открывать еще один стадион для минского «Динамо» – вряд ли это из СИЗО увидит Чиж, начавший реконструкцию аж в 2012-м

Ну а Моцная в 2015-м году закончила Академию управления при Лукашенко, после чего заняла пост советника генерального директора в «Сохра Групп». Да, Светлана опять попала в компанию, владелец которой – заметная фигура в белфутболе. Вскоре после ее прихода «Сохра» (а точнее, ее филиал, зарегистрированный в ОАЭ) вошел в брестское «Динамо» – изначально это преподносилось как проект шейхов, но позже из тени вышел Александра Зайцев. Интересное совпадение, но и этот экс-работодатель Моцной сейчас переживает не лучшие времена (хотя все не так грустно, как у Чижа). Нынешнего босса «Руха» также называют «кошельком Лукашенко», и он также с похожей формулировкой попал в санкционный список ЕС: «Через доступ к семье Лукашенко Зайцев получает выгодные контракты для своего бизнеса». Под европейский бан угодили и два его главных актива:

Холдинг «Сохра» – посредник при продаже беларусской техники в Азию, Африку и страны Персидского залива, также есть данные о производстве оружия и добыче золота в Судане. На сегодня главная фирма этой группы компаний зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах;

Логистический оператор «Бремино Групп» (в нем Зайцев является совладельцем). Компания владеет двумя транспортно-логистическими центрами на популярных приграничных пунктах с Польшей, а также управляет особой экономической зоной «Бремино-Орша» на 230 гектаров со специальным правовым режимом на 50 лет и кучей налоговых льгот – все это было утверждено указами Александра Лукашенко.

Передача фирмы самому себе, прибыль на убытках и прилет Марадоны – бизнесы вокруг Зайцева мутные, но интересные

Ну и еще один любопытный факт о Моцной – свою карьеру стилиста она начинала с работы как раз-таки в брестском «Динамо».

«После конкурса «Леди Босс-2017» переживала, что этим все и закончится. Но мой руководитель посоветовал мне отпустить во Вселенную мое желание заниматься имиджем и стилем и приободрил меня, сказав, что дальнейшие события выведут меня к возможностям. И оказался прав. Через некоторое время мне предложили поработать с футбольным клубом «Динамо-Брест». А потом начали обращаться и клиенты», – рассказывала она.

Найти какую-то информацию о проектах Моцной, связанных с «Динамо», не удалось – но по крайней мере понятно, как она познакомилась с Ольгой Хижинковой.

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