Московское «Динамо» победило минское в первом матче КХЛ
- 3.09.2021, 22:34
Хоккеисты преподнесли Таракану очередной подарок.
Минское "Динамо" потерпело поражение от московского "Динамо" в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4, переадет pressball.by.
ДИНАМО М — ДИНАМО Мн — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
ДИНАМО М: Бочаров (Еременко); Прибыльский — Миронов, Галимов — Шипачев — Петунин; Волков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский; Зайцев — Педан, Михайлов — Фисенко — Клинкхаммер; Новиков — Брызгалов, Чебыкин — Ефремов — Игумнов.
ДИНАМО Мн: Рыбар (Колосов); Сапего — Бенгтссон, Теденбю — Кемпе — Варфоломеев; Альмквист — Еременко, Бек — Граовац — Горбунов; Линдхольм — Шинкевич, Воронин — Усов — Мосалев; Алистров — Демков — Буйницкий; Суворов, Крейчик.
ШАЙБЫ: 1:0 — Линдберг (Михайлов, Сергеев, 0.35). 2:0 — Шипачев (Линдберг, О'Делл, 4.36 — бол.). 3:0 — Галиев (О'Делл, Линдберг, 10.17 — бол.). 4:0 — Шипачев (Рашевский, Галиев, 21.03). 4:1 — Мосалев (Воронин, Усов, 27.21).