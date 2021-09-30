«Димку вытаскивай!»: подробности перестрелки в Минске 22 30.09.2021, 10:14

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Что происходило после выламывания двери в квартиру?

28 сентября в Минске силовики из КГБ пришли в многоквартирный дом на улице Якубовского, чтобы провести очередной обыск, но встретили сопротивление. Сотрудник IT-компании EPAM Systems Андрей Зельцер достал охотничье ружье и открыл огонь, когда чекисты вломились в его квартиру. По официальной версии, мужчина смертельно ранил силовика и был убит ответным огнем. В этой истории остались две вдовы, двое детей без отцов и несколько крупных несостыковок.

«Новая газета» собрала все, что известно сейчас о перестрелке с КГБ.

Комитет госбезопасности Беларуси отчитался о гибели своего сотрудника около 17:00 во вторник, и буквально сразу же после этого провластные белорусские телеграм-каналы начали публиковать видео перестрелки, смонтированное довольно странным образом.

Съемка ведется и из-за спины силовиков (можно предположить, что КГБ планировал провести оперативную съемку), и изнутри квартиры. В последнем случае мы видим самого стрелка и его жену, фиксирующую происходящее на телефон. При этом кто и зачем заранее снимал момент стрельбы по чекистам — неизвестно. В ролике нет съемки с места, где стоит супруга Зельцера, камера находится с другой стороны — предположительно, на шкафу.

«Димку, вытаскивай!» — кричат силовики в финале видео, заканчивающегося под звуки стрельбы.

Однако моменты ранения Зельцера и бойца КГБ не показаны, мы лишь видим, как под силовиком растекаются красные пятна, а затем начинается хаотичная стрельба прямо в коридоре. Стрелок и убитый сотрудник КГБ ни разу не появляются в кадре одновременно.

На кадрах также можно заметить, что силовики, ломающие дверь, одеты в гражданскую одежду.

Димка из «Альфы»

«Димка» из видео, по официальным данным, скончался от ран в больнице. На следующий день после случившегося проект BYPOL, объединяющий экс-сотрудников силовых структур Беларуси, которые выступили против режима Александра Лукашенко, сообщил, что убитого силовика звали Дмитрий Федосюк. Он служил в элитном подразделении «Альфа» с позывным «Нирвана», в июне ему исполнился 31 год. По данным проекта, его мать также работает в госбезопасности — руководителем одного из подразделений центрального аппарата.

Эту информацию частично подтвердил и официальный представитель СК Беларуси Сергей Кабакович, который рассказал, что убитый правоохранитель — 1990 года рождения.

Андрей из EPAM Systems

Хозяином квартиры, которую 28 сентября «навестили» силовики, оказался Андрей Зельцер. Ему тоже шел 32-й год. Мужчина, как выяснила «Наша Нива», работал ведущим аналитиком службы поддержки EPAM Systems, воспитывал сына восьми лет. Судя по инстаграму, Андрей увлекался фехтованием, занимался триатлоном, бегал марафоны, участвовал и в других спортивных соревнованиях.

С начала белорусских протестов он выступал в поддержку демонстрантов и призывал жителей Минска выходить на улицы.

«8-й день борьбы за лучшее будущее для нашей страны. 81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный делает вид, что ничего не происходит.

Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? У них тоже была боязнь возразить фашистам? Думаю, что страх был. Но они как-то боролись со своим страхом», — писал он год назад на своей странице.

Судя по фото в другом инстаграм-аккаунте, который велся от имени Зельцера (первое фото появилось там в начале марта), охотничье ружье у мужчины все-таки было, предположительно, модели ИЖ-27 или схожей.

Теща Зельцера в разговоре с «Нашей Нивой» заявила, что понятия не имеет, откуда у него появилось оружие.

«Я ничего не могу говорить или думать. Я в шоке, не понимаю, что происходит. Дочь — обычный продавец. Ничего не предвещало беды. Андрей очень хороший человек, прекрасный зять. Самый любимый человек. Спокойный, внимательный, рассудительный, добрый. Всегда помогает. Любая теща мечтала бы о таком зяте. Откуда у Андрея оружие, я не знаю. С его родителями мы пока общались только на тему внука», — рассказала она.

После того, как силовики застрелили Андрея Зельцера, они задержали и его 40-летнюю супругу, которая снимала происходящее на камеру и, по версии силовиков, тем самым соучаствовала в преступлении. Ребенок в это время был в школе.

Сейчас его мать — сотрудница сети магазинов косметики «Мила» — находится в изоляторе на улице Окрестина. Ее подозревают в соучастии в убийстве офицера КГБ.

Как пишет Зеркало.io, женщину зовут Мария Успенская. Пара сочеталась браком в 2011 году. «Она очень любила мужа и очень дорожила отношениями с ним. Они с Андреем ходили к психологам: проблем не было, просто для еще более крепких отношений», — рассказала изданию подруга Успенской.

По ее словам, во время выборов президента Беларуси летом 2020 года Успенская помогала вести подсчет людей, проголосовавших за Светлану Тихановскую.

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