«Иду до конца»: что известно о перестрелка айтишника и сотрудников КГБ в Минске 1 30.09.2021, 11:15

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Журналисты собрали факты об Андрее Зельцере, к которому ворвались семь человек в гражданском.

31-летний Андрей Зельцер был убит сотрудниками КГБ Беларуси во вторник во время перестрелки в квартире на улице Якубовского в Минске, сообщает svoboda.org.

Видео перестрелки Зельцера широко обсуждается не только в Беларуси, но и в России: одни считают его постановкой, другие – знаком того, что белорусское общество готово в условиях ужесточающихся репрессий перейти к силовому противостоянию правоохранительным органам и спецслужбам режима Александра Лукашенко.

Первое сообщение о перестрелке появилось в оппозиционных белорусских телеграм-каналах в половине восьмого вечера. Вслед за этим видео инцидента было опубликовано в нескольких провластных телеграм-каналах, а примерно через час – в телеграме и на ютьюбе государственного информационного агентства "Белта". Оно сразу привлекло к себе внимание тем фактом, что оказалось смонтированным из кадров с двух камер: одна была установлена на полке в комнате, где находился Зельцер и его супруга, вторая находилась в руках у одного из сотрудников КГБ.

Как сообщило агентство, раненный выстрелом Зельцера сотрудник КГБ позже скончался, после чего Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".

Почему сотрудники КГБ пришли к Зельцеру домой?

Как сообщает "Белта", сотрудники КГБ (на видео видно, что их было как минимум семеро) осуществляли "специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности". Не исключено, что речь на самом деле идет о людях, в соцсетях которых были найдены антиправительственные публикации: Андрей Зельцер, как следует из постов в одном из его аккаунтов в инстаграме, активно участвовал в протестах 2020 года против итогов президентских выборов в Беларуси и даже написал своего рода манифест, в котором призвал несогласных с присуждением победы Александру Лукашенко "идти до конца".

Назвать Андрея Зельцера "террористом", исходя из имеющейся о нем информации в открытых источниках, сложно. Как следует из его профиля в социальной сети LinkedIn, он был лидером команды разработчиков в американской IT-компании EPAM Systems. Эта компания может быть еще одним ключом к ответу на вопрос, почему силовики пришли в квартиру Зельцера: в августе этого года Александр Лукашенко обвинил ее основателя, выходца из Беларуси Аркадия Добкина, в финансировании протестов в стране. Радио Свобода не удалось найти информацию о визитах милиции или КГБ к другим сотрудникам EPAM Systems. Oколо двух часов дня из квартиры, где произошла перестрелка, в милицию поступил звонок о том, что неизвестные пытаются выломать в нее дверь.

У Андрея Зельцера есть еще один аккаунт в инстаграме. Там он опубликовал 13 августа 2021 года фотографию охотничьего ружья ИЖ-27, которое можно увидеть в его руках на видео перестрелки, снятом камерой в комнате. На сайте iHunt.by есть данные о том, что в тот же день Зельцер оплатил государственную пошлину на право охоты. Сообщается, что он состоял в белорусском обществе охотников и рыболовов.

Что известно о Зельцере и погибшем сотруднике КГБ

В свободное время Андрей Зельцер увлекался спортом: бегом и фехтованием. По словам его друзей, во вторник утром он был на тренировке. "Андрей – кандидат в мастера спорта по рапире, но сейчас тренируется на сабле. Занимается он в любительском клубе. Там год назад мы и познакомились. Тренировки у него трижды в неделю, и он их не пропускает. В понедельник с 20 до 22 он тоже был на занятии. Я заезжал в клуб по своим вопросам, и мы ненадолго пересеклись. Настроение у него было хорошее, как всегда, на позитиве", – цитирует белорусское издание "Зеркало" слова одного из знакомых Зельцера. "Зеркало" также уточняет, что супруга молодого человека работала в магазине косметики. В среду телеграм-каналы назвали ее имя – Мария Успенская. Сразу после перестрелки ее задержали и доставили в печально известный минский изолятор временного содержания на улице Окрестина. Успенская подозревается в "соучастии в убийстве сотрудника КГБ". У Марии также был 10-летний сын Владислав, которого пока забрали к себе ее родители. Квартира, в которой произошла перестрелка, принадлежала им.

Журналисты пообщались с соседями и друзьями погибшего. "Он был очень отзывчивым. … Андрей очень добрый парень", – рассказала им его соседка по минскому району Уручье и знакомая еще со школьных времен.

О погибшем в результате перестрелки с Андреем Зельцером сотруднике КГБ известно меньше. Как и Зельцеру, ему был 31 год. На видео слышно, что другие члены группы называют его "Димой" и "Нирваной".

В среду телеграм-канал BYPOL (белорусская инициатива, созданная бывшими сотрудниками силовых структур для противодействия белорусским властям) написал со ссылкой на свои источники, что под позывным "Нирвана" работал боец группы "Альфа" КГБ Дмитрий Юрьевич Федосюк. Как писали белорусские СМИ летом 2020 года, "Альфа" активно участвовала в подавлении протестов после президентских выборов, используя резиновые пули и светошумовые гранаты. По данным BYPOL, мать Федосюка является руководителем одного из подразделений центрального аппарата КГБ Беларуси. Независимого подтверждения информации о личности погибшего сотрудника спецслужбы нет.

Вопросы к видеозаписи

Сразу у нескольких пользователей социальных сетей и журналистов (1, 2) возникли вопросы к видео перестрелки – они сомневаются в его подлинности. По мнению этих людей, речь может идти о провокационной постановке с целью оправдать усиление репрессий в отношении белорусской оппозиции.

Так, журналисты "Зеркала" задаются вопросом, откуда взялась камера на полке шкафа в комнате Зельцера, куда "пропало" видео, которое снимала на телефон его супруга, а также почему сотрудники КГБ пришли в квартиру без защитного обмундирования. На большинство этих вопросов можно дать простой ответ: Зельцер был айтишником с восьмилетним стажем работы, и сам факт наличия у него камеры вряд ли может удивить. Пока сотрудники КГБ пилили болгаркой входную дверь, у него было достаточно времени, чтобы включить запись (попавшую после его смерти в руки силовиков).

Жена Зельцера сразу же была задержана, и времени выложить куда-то снятое видео у нее попросту не было (а сотрудники КГБ могли решить его не публиковать). Отсутствие бронежилетов и других защитных средств можно объяснить тем, что пришедшие к Зельцеру в рамках рутинной "отработки адресов" силовики могли попросту не ожидать, что их встретят с оружием в руках (неизвестно, насколько пристально они изучали личность Зельцера перед визитом к нему, а если и изучали – могли не найти его второй аккаунт в инстаграме с фотографией ружья и не проверить данные о наличии у него лицензии на охотничье оружие).

Тем не менее, экс-подполковник МВД Беларуси Александр Азаров в интервью телеканалу "Настоящее время" настаивает на том, что видеозапись перестрелки "нереальна": "Не видно тела, не поврежден шкаф, не слышно выстрела ружья".

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