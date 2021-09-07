Ученые из Швейцарии выяснили, что влияет на развитие тяжелой формы COVID-19 7.09.2021, 12:51

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Эксперты проанализировали 400 тысяч исследований на тему коронавируса.

Специалисты из швейцарского научного проекта Blue Brain при помощи искусственного интеллекта проанализировали 400 тыс исследований на тему коронавируса.

Отмечается, что целью анализа было выяснить, почему одни люди легко переносят COVID-19, а другие болеют тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает портал EurekAlert.

В частности, швейцарские ученые обнаружили, что наиболее часто приводится такой биологический фактор как метаболизм глюкозы.

Так, исследователи уделили особое внимание научным работам о влиянии уровня сахара в крови на развитие острых респираторных заболеваний и коронавируса.

Выяснилось, что высокий уровень глюкозы в крови способствует развитию тяжелой формы COVID-19, которая может привести к к поражению легких, образованию тромбов и полиорганной недостаточности.

Высокий уровень глюкозы может быть вызван нарушение обмена вещества, приемом отдельных препаратов или внутривенными инъекциями моносахарида.

Однако ученые подчеркивают, что их выводы пока не получили научного обоснования и являются только гипотезой.

Перед этим связь между тромбозом и прививкой от коронавируса выяснили немецкие ученые. По словам ученых из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

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