БТ не будет транслировать матчи футбольной Лиги чемпионов впервые с 2003 года 8 7.09.2021, 14:08

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Белтелерадиокомпания не будет транслировать матчи футбольной Лиги чемпионов впервые с 2003 года, сообщает «Белсат».

Групповой раунд турнира начинается уже на следующей неделе. Однако в программе передач спортивного канала «Беларусь 5» матчи Лиги чемпионов отсутствуют.

Также в программе не указаны трансляции других еврокубковых турниров: Лиги Европы и Лиги конференций.

БТ неизменно покупала права на показ матчей Лиги чемпионов с сезона 2003/2004. До того времени белорусские зрители преимущественно смотрели трансляции турнира на российских каналах.

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