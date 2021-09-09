Tesla задумала выйти на новый рынок 2 9.09.2021, 18:02

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Фото: EPA

Tesla займется продажей электричества для частных домов и коммунальных предприятий.

Производитель электрокаров Tesla решил расширить свое присутствие на рынке электроэнергии. Как пишет Reuters, в компании появится отдел, который будет заниматься продвижением и продажей энергетических проектов.

Помимо электрокаров, компания производит солнечные панели для жилых домов и аккумуляторы, которые накапливают солнечную энергию — этот сектор пока приносит небольшую часть общего дохода. В начале августа Tesla подала заявку в коммунальную службу штата Техас на розничную продажу электричества, а сейчас планирует создать команду для управления энергопроектами. В своем посте на сайте для поиска работы LinkedIn старший разработчик программного обеспечения для оптимизации Tesla Джулиан Лами сообщил, что новые сотрудники будут заниматься торговлей энергоносителями и другими связанными с этим рыночными операциями.

Согласно описанию вакансий на сайте Tesla, для продажи оборудования компания будет использовать внутреннюю торговую платформу Autobidder — с помощью нее можно размещать предложение сразу на нескольких оптовых энергетических рынках.

«Tesla Energy стремится стать поставщиком для энергосетей как для частных домов, так и для коммунальных предприятий», — отметил генеральный директор кадрового агентства Aurex Group Джон Макклеллан.

Tesla уже занимается энергообеспечением жилых домов в США. В начале августа стало известно, что компания снабдит элитный жилой комплекс во Флориде солнечными панелями, зарядными станциями для электрокаров и аккумуляторами Powerwall.

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