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Назначен новый главный тренер «Гомеля»

  • 10.01.2022, 18:57
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Назначен новый главный тренер «Гомеля»

Прежний главный тренер «Гомеля» в декабре стал главным тренером солигорского «Шахтера».

Им стал 48-летний Владимир Невинский, который в прошлом сезоне работал помощником главного тренера в гродненском «Немане». Срок соглашения рассчитан на 2 года, сообщает клубная пресс-служба.

Прежний главный тренер «Гомеля» Иван Биончик в декабре стал главным тренером солигорского «Шахтера».

Невинский за свою карьеру обычно был в тренерском штабе (в 2009-2017 гг. работал в БАТЭ), главным тренером он работал в столичном «Торпедо».

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