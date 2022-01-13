«Минчанам ничего не сказали» 1 13.01.2022, 13:47

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Пять городских катастроф, наделавших проблем в столице.

Пошел пятый день с того момента, как на Немиге рухнул мост. В том районе срочно запретили движение, а за прошедшие дни уже несколько раз изменили схему движения личного и общественного транспорта. На узких соседних улицах образовались пробки и заторы, минчане опаздывают на работу и учебу, пишет the-village.me.

Какие еще подобные урбанистические катастрофы случались в столице и как с ними справлялись?

«Не надо его восстанавливать»: Упавший мост

В ночь на 8 января рухнула пешеходная часть моста над улицей Немига — он соединял улицу Ленина и проспект Победителей. Никто не пострадал, а городские власти спешно принялись изменять схему движения. За эти пять дней ее изменили уже минимум три раза.

Для всего транспорта — и частного, и общественного — закрыли движение по улице Ленина от проспекта Независимости до Немиги, по проспекту Победителей от Мельникайте до Немиги, по Немиге от Романовской Слободы до проспекта Победителей и по Максима Богдановича от Янки Купалы до проспекта Победителей. А вчера открыли возможность проезда с проспекта Победителей на Немигу. Из-за этих изменений троллейбусы снова появились там, где их не было 15–20 лет (на проспекте Независимости и даже на улице Интернациональной возле кинотеатра «Победа») или вообще никогда (улица Авакяна).

Вот три схемы, которые успели сменить друг друга за эти неполные пять дней с момента аварии.

И все равно минчане находят в схемах движения немало отрицательных моментов. Они простаивают в пробках и опаздывают на работу.

Раньше троллейбусу, чтобы проехать от Романовской Слободы до Оперного театра (ровно 1 км), надо было сделать всего одну промежуточную остановку и потратить несколько минут езды. Сейчас объезд по Городскому Валу, проспекту Независимости и Янки Купалы растягивается на 2,5 километра и с тремя промежуточными остановками только по расписанию требует 9 минут, на деле же выходит и того больше.

Тем временем на портале «Удобный город» появилась петиция: часть минчан требует, чтобы мост вовсе не восстанавливали! Мол, в проекте детального планирования центра Минска 2013 года предполагалось сделать площадь Свободы целиком пешеходной, а улицу Ленина увести под площадь. Значит, сейчас надо не восстанавливать мост, а вообще выкинуть транспорт из исторического центра.

«В связи с тем, что разрушение путепровода и его полный демонтаж открывает возможности, реализация которых ранее представлялась маловероятной, а также с учётом наличия у Минска первого (достраивается) и второго транспортных колец, считаем возможным перенаправить весь трафик в обход исторического центра, отказаться от восстановления путепровода, разработать проект регенерации застройки северной стороны площади Свободы и застройки бывшей улицы Школьной (теперь лестница к Немиге)».

Петицию уже подписали 645 человек.

К вечеру вторника 11 января старый мост целиком разобрали, а новый председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал построить не за 3 месяца, как говорилось изначально, а за месяц. Официальный запрет Мингорисполкома на движение в центре продлится до 10 февраля — возможно, тогда над Немигой уже будет нависать новый путепровод.

«Рядовая, штатная ситуация»: 700 тысячам минчан запретили пить воду

Летом 2020 года в Минске случилась необъяснимая авария: испортилась водопроводная вода, и санстанция запретила пить ее жителям двух районов целиком и еще части одного. То есть, пострадала сразу треть населения, около 700 тысяч человек. Пить воду нельзя, готовить на ней нельзя. Хорошо хоть, в туалет можно было сходить. Но городские власти считали, что никакой проблемы нет. Есть, мол, дела и поважнее: выборы на носу.

Было бы положение серьезным — по радио и телевизору сразу же выступил бы мэр и рассказал, в чем причина аварии, какие предпринимаются меры, как можно помочь пострадавшим и все прочее, что обычно в таких ситуациях делают мэры в странах народной демократии. Но нет, тогдашний глава Мингорисполкома Анатолий Сивак ничего минчанам говорить не стал. А замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой заявил, что произошедшее с водой в Минске не является «избыточным форс-мажором»:

— Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень.

Семьсот тысяч человек остались без воды — и чиновники называют это «рядовой, штатной ситуацией». Хорошо хоть, начали на цистернах подвозить воду.

Минчане ждали подробностей от «Минскводоканала» и «Минскводопровода», но водные коммунальщики только юлили и изворачивались и придумывали отговорки одна смешнее другой. Например, говорили, что вонь «связана с высокими температурами, которые установились в последние дни». А потом Следственный комитет возбудил уголовное дело: «Поступление небезвредной по химическому составу воды в водопровод произошло в результате бездействия или некачественного выполнения своих обязанностей должностными лицами обслуживающих организаций». А зампред Мингорисполкома Александр Дорохович пояснил: «Вероятнее всего, причина в водоводе № 3, на котором выполнялись ремонтные работы».

У аварии, как говорят военные, всегда есть имя, фамилия и должность, но власти по привычке все свалили на «внешние факторы».

А в середине ноября того же года, когда температура уже опускалась почти до нуля, вдруг пропала вода в столичном пригороде — микрорайоне Новая Боровая. Вообще пропала: и холодная, и горячая, а в придачу еще и отопление отключили.

Сначала «Минскводоканал» говорил, что никакой аварии нет, мол, «проблемы на вашей стороне». А потом оказалось, что есть, да не просто авария, а какая-то диверсия: запорную арматуру перекрыли, высверлили крепления крышки задвижки, срезали шпиндель (вентиль, если другими словами). Специалисты говорили, что ремонтных работ от силы на три часа, но коммунальщики возились трое суток, причем все это время на своем сайте «Минскводоканал» сообщали лишь, что предприятие в очередной раз награждено благодарностью за лучшую организацию студенческого движения в Партизанском районе города Минска.

В общем, тенденция сохранилась: городские власти опять попытались устраниться от аварии.

Сами минчане, не дожидаясь помощи властей, быстренько самоорганизовались. Пока «Минскводоканал» выдумывал небылицы и не спеша раскачивался, беларусы на своих машинах стали привозить в пострадавшие районы питьевую воду в бутылях и цистернах, сотни, тысячи бутылок. Приглашали к себе помыться и поесть. По какой-то необъяснимой причине милиция не посчитала этот массовый подвоз воды несанкционированным массовым мероприятием.

Толкали троллейбусы и угощали ГАИшников: Холодный «Хавьер»

Пятница 15 марта 2013 года. Иногда в это время весны уже бывает звонкая капель и можно ходить без шапки. Но не в тот раз. Тогда до Минска добрался шторм «Хавьер». Чтобы выбить столицу из привычной жизни, понадобилось три компонента: снег, ветер, мороз. Очень скоро перестал справляться наземный общественный транспорт. Сотни людей штурмовали автобусы и троллейбусы, а те еле ползли, пробиваясь сквозь снежные переметы.

Из-за того, что снегом быстро заносило парковки, минчане не могли оставить свои машины на привычных местах — и, случалось, бросали их где попало. Их тут же снова заносило снегом. Доходило до того, что на трехполосных дорогах две полосы были заняты брошенными машинами. Снег и схвативший его мороз приводили к тому, что эти брошенные машины становились пленниками снежных стенок, крепких, как бетон. Городские улицы еще в течение нескольких недель высвобождали от таких «подснежников».

Краткая статистика:

МЧС: Всего в стране подразделениями МЧС 211 раз оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 363 транспортных средств (легковые и грузовые автомобили, рейсовые автобусы, автомобили скорой медицинской помощи), в которых находились 1.172 человека, из них 260 детей.

МИНГОРИСПОЛКОМ: В столице на ликвидацию последствий снегопада вышли около 20 тысяч человек и около тысячи машин спецтехники.

«БЕЛЭНЕРГО»: К вечеру пятницы без электричества остались 1728 трансформаторных подстанций, 558 населенных пунктов и 71 ферма.

«БЕЛАВТОДОР»: Только за выходные для обработки дорожного покрытия было использовано около 20 тысяч тонн противогололедных материалов.

Из всего общественного транспорта стабильнее всех работали метро и железная дорога, приняв на себя ударные дозы пассажиров. Столичные же таксисты по привычке начали во время бедствия накручивать цены. Сообщалось, что за поездку от центра до Каменной Горки просили до 500 тысяч рублей (на то время — 58 долларов, иными словами, как 150 рублей сегодня).

Остальные минчане, да и вообще беларусы, принялись помогать друг другу сами. В соцестях и на форумах, на сайтах СМИ появлялись объявления:

ЕДА, ЧАЙ, ПЛЕДЫ, ТОПЛИВО. ЕСТЬ АВТО (с фаркопом). Ст. м. Каменная Горка ЗВОНИТЕ!!!

Помощь на Селицкого (поворот на Шабаны) тепло, чай, еда

Уручье-Военный городок: чай, кофе, еда, памперсы для детей! Звоните!

Район Бобруйска, джип, кого вытащить и обогреть — звоните.

Помощь на Селицкого (поворот на Шабаны) тепло, чай, еда.

Пассажиры сами толкали автобусы и троллейбусы, оставляли у себя на ночь дальнобойщиков и даже — в нынешнем 2022 году вы ни за что не поверите — кормили дежурных милиционеров и ГАИшников горячей едой.

На следующий день в Минске было по Пушкину: мороз и солнце, день чудесный. Температура минус девять, ясное небо и огромные горы снега и на проезжей части дорог, и на тротуарах. Как небольшая компенсация — в ночь на понедельник 18 марта в Бресте, Гродно и Минской области можно было хорошо видеть полярное сияние. А слово «хавьер» с тех пор в Беларуси стало нарицательным.

«Нет таких решений!»: Ежегодные потопы

Минск — город далеко не тропический: все-таки 54-я параллель. Какие уж тут тропики. Но иной раз тут случаются такие ливни, что, кажется, Свислочь впадает не в Березину, а в Нил или Лимпопо. Этими же ливнями очень удобно оправдывать любые «косяки» строительства. Почему насыпь моста в Гродно размыло так, что открытие пришлось откладывать аж два раза? Потому что дожди шли и трава не выросла (это официальное толкование от гродненского мэра Караника).

Так вот, в Минске регулярно случаются потопы. Заливают участки улиц, расположенные в низинках, в первую очередь — Немигу, но достается и Каменной Горке, и Уручью, и Пушкинской, Комаровке, и другим районам. «Плывут» троллейбусы и автобусы, «плывут» автомобили (потом эти «утопленники» всплывают на авторынке со словами «не бит, не крашен, один владелец»).

В 2010–2013 годах по заказу «Гордорстроя» и «Горремавтодора» специально построили новые коллекторы «Немига» и «Центр» диаметром 2-2,4 метра и длиной 3,8 и 6,4 километра соответственно.

Но все равно они не спасают Минск от затоплений. Самый свежий такой потоп случился в столице 26 июня 2021 года. За четыре вечерних часа из расписания серьезно выбились троллейбусы 32 маршрутов, автобусы 37 маршрутов и трамваи 5 маршрутов. Как обычно, сотни населенных пунктов остались без света, по стране упали 29 деревьев, а в Дзержинском районе упавшее дерево убило 50-летнюю жительницу.

Так может, надо построить еще один какой-нибудь мегаколлектор, который сможет прокачать через себя всю эту дождевую воду, чтобы потопов больше не было?

Главный инженер «Минскинжпроекта» Владимир Котов в ответ задавал встречный вопрос:

— Но стоит ли это строить, если потребность в коллекторе — два дня в год? Что в остальные дни? Консервировать? За что платить персоналу?

Он же, годом ранее:

— Мысль о том, что инженерными решениями можно полностью избежать затопления территорий, неверна. Нет таких решений! Есть неблагоприятное стечение обстоятельств, которые приводят к кратковременному затоплению. Нужно его прогнозировать и планировать деятельность так, чтобы избежать потерь от затопления, защищать подземные сооружения.

Но все предусмотреть нельзя. Если поставить задачу: построить систему, которая забирает весь поверхностный сток, мы забудем о другом строительстве. […] Стоимость разработки полноценной концепции, которая позволит отказаться от ранее принятого курса, превысит 2 миллиарда рублей [всего 230 тысяч долларов — прим. The Village Беларусь]. Таких денег сегодня в городском бюджете нет. Разбогатеем, тогда сделаем. Пока сложившиеся условия позволяют взять паузу.

В нормах по проектированию дождевой канализации указано, что проектируется она из расчета трехкратного переполнения в течение года. Система дождевой канализации исправно работает, если в течение часа на квадратный метр выпадает менее 20 миллиметров осадков. При 28 миллиметрах вода не успеет уйти. Но даже тот 21 мм осадков, который выпал в июле 2016-го, снова заставил Минск плавать. И так будет всякий раз. Ну в самом деле: не строить же еще один гигантский коллектор только из-за того, что в городе дожди.

Впрочем, три года назад пообещали построить новый коллектор «Юго-Запад», но его тогда только начинали проектировать. В отдаленной перспективе, до 2030 года, предлагается реализовать еще несколько проектов. Это реконструкция с увеличением пропускной способности дождевого коллектора ТЭЦ-4 в районе Лобанка — Мачульского, что позволит устранить подтопления на улице Панченко. «Осушить» перекресток проспекта Независимости и улицы Толбухина, а также площадь Калинина призвана реконструкция ливневки от Парниковой до коллектора «Слепянка». Ее диаметр хотят увеличить от 1,25 до 2 метров, а также собираются соорудить аварийный выпуск. В связи с возведением Национального футбольного стадиона на Ванеева предлагается строительство 3 аварийных выпусков на коллекторе «Слепянка» — в районе Васнецова, Плеханова, Ванеева. Такие выпуски служат для сброса сточных вод в ближайший водоем, овраг или водосток при длительной остановке насосов из-за прекращения подачи электроэнергии или по другим причинам.

В общем, ожидайте еще минимум лет десять. А до того времени будьте готовы к ежегодным потопам.

Силовик в камуфляже лично закрывает форточки в офисах: Проезд кортежа

Локальную урбанистическую катастрофу способен устроить и проезд кортежа Лукашенко по проспекту Победителей. Это сейчас он для передвижений предпочитает связку «вертолет плюс автомат Калашникова», а до постройки Дворца Независимости постоянно ездил от резиденции на Карла Маркса в Дрозды и обратно. Из-за этого за 15-30 минут до проезда перекрывали проспект и прилегающие улицы, а обитателям зданий, выходящих окнами на проспект, строго наказывали закрыть все окна и форточки и не выходить на балконы. И если кто-то в здании не закрывал окно (а ведь на проспект Победителей выходит несколько офисных высоток), то на этаж поднимался силовик в камуфляже и лично захлопывал форточку. И так на всех этажах во всех зданиях.

Общественный транспорт выбивался из графика, люди опаздывали на работу и учебу, но это мало кого волновало.

Здесь мы перечислили лишь несколько случаев, когда внезапный разгул стихии, авария из-за халатности, стечение обстоятельств или личная прихоть одного человека приводили к серьезным последствиям для жизни города.

Но в истории Минска были и другие истории, когда привычный уклад, работа транспорта, спецслужб и вообще жизнь горожан оказывались на какое-то время серьезно нарушены. В первую очередь — вследствие крупных ЧП, когда улицы запружены пожарными и каретами скорой помощи:

10 марта 1972: взрыв на футлярном заводе — одном из цехов «Горизонта» на улице Софьи Ковалевской. Погибли минимум 106 человек, пострадали более 300.

2 мая 1977: на станции Крыжовка под Минском в стоящую электричку №548 Олехновичи — Минск на скорости 35 км/ч въехал пассажирский поезд №028 Гродно — Орша, ведомый тепловозом ТЭП60. Погибло минимум 22 человек, ранены 82 человека.

15 января 1979: в карьере у лесопарка Медвежино упал рейсовый самолет Ан-24Б, летевший по маршруту Таллинн — Минск Днепропетровск. Погибли 13 человек, выжила одна маленькая девочка.

3 марта 1980: автобус Ikarus, шедший по 62-му маршруту, въехал в огромную бензиновую лужу, которая образовалась из-за опрокидывания бензовоза на кольце, соединяющем улицы Филимонова, Радиальная и Менделеева. От искры из выхлопной трубы «Москвича» озеро бензина загорелось. В автобусе погибли 22 пассажира, спаслись только 9. Через несколько дней от ожогов умер водитель автобуса.

30 мая 1999: в результате давки, которая возникла после ливня на проспекте Машерова, у входа на станцию метро «Немига» погибли 53 человека, более 150 получили травмы и увечья.

11 апреля 2011: в результате теракта на станции метро «Октябрьская» погибли 15 человек, более 400 пострадали.

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