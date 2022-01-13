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Российский рубль и рынок акций усилили падение

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  • 13.01.2022, 16:45
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Российский рубль и рынок акций усилили падение

Это случилось после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Курс российского рубля потерял 50 коп. по отношению к основным иностранным валютам. Доллар — выше 75 рос. руб., евро — выше 86 рос. руб., следует из динамики торгов на Московской бирже. Падение усилилось на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова после переговоров с НАТО. Индекс Мосбиржи снижается на 2,38%. Индекс РТС — на 2%, сообщает kommersant.ru.

Акции «Норникеля» по состоянию на 15:26 мск упали на 4,6%, Сбербанка — на 2,5%, Лукойла — на 2,49%, Газпрома — на 2,46%.

Рябков в интервью RTVI заявил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности. Он добавил, что позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, и предположил, что дальнейших переговоров не будет.

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