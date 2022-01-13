Экономист: Следующими после моста рухнут предприятия 2 13.01.2022, 20:28

11,054

Как политический кризис в Казахстане повлияет на белорусскую экономику?

Разбираемся в программе «Экономика с Чалым» на «Белсате»:

Газовый кризис Беларуси должен идти на пользу, ведь в случае, если газ стоит тысячу долларов, а для Беларуси недавно озвучивали сто с чем-то, получается шанс повысить конкурентоспособность белорусских товаров? Но есть нюансы, объясняет экономист Сергей Чалый:

«АЭС, эти наши долгосрочные планы, подрывают конкурентоспособность, которая возникает из-за того, что для нас дифференциал цены с Западной Европой довольно сильный».

Если брать, например, отрасль, живущую на газу, то можно упомянуть два предприятия: «Стеклозавод» и «Гродно Азот» (азотные удобрения производятся с природным газом).

«Стеклозавод “Неман” – давно ходячий мертвец, можно было, кстати, судить еще по такому анекдотическому примеру, когда Лукашенко в конце прошлого года ездил к Путину. Он все время привозит Путину продуктовый набор – авоську, которую нужно передать. Вот от этого стеклозавода: а может, понравится каким-то образом, такой отчаянный шаг. Мол, посмотрите, у нас еще это есть, можно покупать».

А с «Гродно Азотом» ситуация такая же патовая. Завод старый, технологии старые, себестоимость высокая и плюс еще большая нагрузка, связанная как раз с необходимостью перекрестного субсидирования. Ведь по мировым ценам покупать азотные удобрения наши хозяйства не могут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».