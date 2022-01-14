Как и зачем в Украине формируют отряды территориальной обороны 11 14.01.2022, 19:46

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Это принципиально новый тип войск.

В обычной жизни украинка Алиса Баньковска – специалист по IT-безопасности. Но каждые выходные она – специалист по безопасности государства, сообщает «Настоящее время».

Алиса – боец сил территориальной обороны, которые сейчас формируются в каждом крупном украинском городе на случай возможной военной агрессии России. Это принципиально новый тип войск. Их бойцы всю неделю живут мирной жизнью, работают. Но раз в неделю они тренируются на сборах: бегают, отжимаются, учатся стрелять и оказывать первую помощь. А в случае большой войны эти люди должны будут взять в руки оружие и защищать рубежи своего города.

"Я пришла сюда, в территориальные силы обороны, чтобы иметь навыки обращения с оружием. Чтобы защитить себя и свою семью от возможной российской агрессии, – откровенно говорит Алиса. – Если бы противник в 2014 году знал, что многие люди в стране умеют обращаться с оружием и защищать свой дом, не было бы ситуации как в Крыму или как в Донецке и Луганске".

Будет ли необходимость защищать? Российские власти говорят, что нет. Но при этом в конце прошлого года Россия начала массово перебрасывать военных и бронетехнику к границам с Украиной, а затем выдвинула ультиматум НАТО, потребовав, чтобы страну никогда не принимали в Альянс. Минобороны РФ также провело несколько учений на приграничных с Украиной территориях и планирует новые подобные мероприятия. Эксперты каждый день день фиксируют передвижение техники и связывают подобную переброску именно с возможным вторжением в Украину.

"Мы увидели перемещения танков, в том числе танков 5-й танковой бригады из Улан-Удэ, в Бурятии. Это знаменитая среди журналистов-расследователей танковая бригада. Она известна участием в боях за Дебальцево, – подчеркивает основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. – Тогда во время боев на Донбассе снимали "боевых бурятов", как называли их журналисты".

Сенаторы-демократы в Конгрессе США уже подготовили пакет санкций против РФ и ее руководства, в том числе лично Путина. Их можно будет оперативно ввести в случае, если российские войска все-таки вторгнутся в Украину. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что эти "мощные экономические меры нанесут значительный ущерб экономике России и ее финансовой системе".

Журналисты британской The Guardian, в свою очередь, считают, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину главным козырем украинцев может стать партизанская борьба. Именно этот фактор, подчеркивает издание, может остановить Путина. Показателен в этом плане опыт Афганистана и Ирака, где даже в случае поражения армии на суше и в воздухе остались отряды территориальной обороны.

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