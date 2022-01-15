«Взорвать милицейскую машину в Минске мог бывший военный» 15.01.2022, 9:54

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Эксперт проанализировал видео.

На днях милиция и СК отчитались о задержании человека, который взорвал милицейскую машину возле Центрального РУВД Минска в ночь с 7 на 8 января. Вдобавок опубликовали видео подрыва. В целом ситуация очень необычная.

Какие выводы можно сделать из просмотра видео? «Наша Ніва» поговорила с экспертом по подрывному делу.

«То, что видно такое большое количество белого дыма, но сила взрыва относительно невелика (по моим прикидкам, эквивалентно 200 грамм теряла), означает, что взорвалось что-то самодельное, а не вынесенное из военной части взрывчатка, — говорит наш эксперт. — Такое можно собрать в домашних условиях. Без экспертизы сказать что за вещество, только по видео, невозможно».

Эксперт отмечает, что это «кустарщина», но такое устройство сможет легко нанести человеку серьезные повреждения. И обращает внимание еще вот какой момент.

«Без определенных навыков такое сделать не получится, — говорит наш собеседник. — Или человек фанатик и долго изучает литературу и практикуется (вопрос — где?), или проходил специальную подготовку, например, во время службы в Вооруженных силах.

На то, чтобы научиться собрать устройство такой мощности с нуля, не имея навыков, только из доступных на рынке материалов, по моим оценкам, нужно ну не менее года.

Важно не просто прочитать книги, но и попробовать материалы, их пропорции, условия хранения, транспортировки и так далее.

Но самое важное это устройство инициации, короче — взрыватель, — чтобы его собрать нужные знания и реальная практика. Не каждый военный после курсов сможет собрать взрыватель.

Собеседник обращает внимание на большое количество жидких веществ в помещении задержанного, с чего выглядит вопросом, твердой была выбоховка под машиной, или жидкой. Фото: Следственный комитет.

По тому мельканию под машиной перед взрывом невозможно однозначно сказать, каким способом сделан подрыв. Через шнур, который горит, или это горит и реагирует взрывчатое вещество перед взрывом, после получения дистанционного сигнала», — говорит специалист.

Возможная причастность задержанного к силовым структурам выглядит вероятной. На это намекает то, что следственные органы и милиция не назвали ни его имени, ни показали его лица, что является исключением при освещении подобных дел.

«Подход к РУВД с этой стороны удобен в плане конспирации, так как можно подойти через частный сектор, вдали от заставленных камерами магистралей, — добавляет военный. — С той стороны, где стояла подорванная машина, находится спортивный зал и окна ГАИ, где ночью, под утро, вероятно никого не будет. Вероятность того, что дежурный на камерах в это время кемарил, тоже сильно больше нуля».

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