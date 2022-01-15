закрыть
15 января 2022, суббота, 10:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Взорвать милицейскую машину в Минске мог бывший военный»

  • 15.01.2022, 9:54
  • 1,982
«Взорвать милицейскую машину в Минске мог бывший военный»

Эксперт проанализировал видео.

На днях милиция и СК отчитались о задержании человека, который взорвал милицейскую машину возле Центрального РУВД Минска в ночь с 7 на 8 января. Вдобавок опубликовали видео подрыва. В целом ситуация очень необычная.

Какие выводы можно сделать из просмотра видео? «Наша Ніва» поговорила с экспертом по подрывному делу.

«То, что видно такое большое количество белого дыма, но сила взрыва относительно невелика (по моим прикидкам, эквивалентно 200 грамм теряла), означает, что взорвалось что-то самодельное, а не вынесенное из военной части взрывчатка, — говорит наш эксперт. — Такое можно собрать в домашних условиях. Без экспертизы сказать что за вещество, только по видео, невозможно».

Эксперт отмечает, что это «кустарщина», но такое устройство сможет легко нанести человеку серьезные повреждения. И обращает внимание еще вот какой момент.

«Без определенных навыков такое сделать не получится, — говорит наш собеседник. — Или человек фанатик и долго изучает литературу и практикуется (вопрос — где?), или проходил специальную подготовку, например, во время службы в Вооруженных силах.

На то, чтобы научиться собрать устройство такой мощности с нуля, не имея навыков, только из доступных на рынке материалов, по моим оценкам, нужно ну не менее года.

Важно не просто прочитать книги, но и попробовать материалы, их пропорции, условия хранения, транспортировки и так далее.

Но самое важное это устройство инициации, короче — взрыватель, — чтобы его собрать нужные знания и реальная практика. Не каждый военный после курсов сможет собрать взрыватель.

Собеседник обращает внимание на большое количество жидких веществ в помещении задержанного, с чего выглядит вопросом, твердой была выбоховка под машиной, или жидкой. Фото: Следственный комитет.

По тому мельканию под машиной перед взрывом невозможно однозначно сказать, каким способом сделан подрыв. Через шнур, который горит, или это горит и реагирует взрывчатое вещество перед взрывом, после получения дистанционного сигнала», — говорит специалист.

Возможная причастность задержанного к силовым структурам выглядит вероятной. На это намекает то, что следственные органы и милиция не назвали ни его имени, ни показали его лица, что является исключением при освещении подобных дел.

«Подход к РУВД с этой стороны удобен в плане конспирации, так как можно подойти через частный сектор, вдали от заставленных камерами магистралей, — добавляет военный. — С той стороны, где стояла подорванная машина, находится спортивный зал и окна ГАИ, где ночью, под утро, вероятно никого не будет. Вероятность того, что дежурный на камерах в это время кемарил, тоже сильно больше нуля».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников